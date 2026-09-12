Álex Valera tras el triunfo en el clásico: "Todos los partidos son finales y hoy no fue la excepción"

12/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Luego del emocionante clásico disputado entre Universitario de Deportes y Alianza Lima, el delantero Álex Valera brindó declaraciones tras convertirse en la figura del encuentro. El atacante crema expresó su satisfacción por conseguir una victoria crucial en el tramo final del partido, resultado que le permite al conjunto de Ate sumar puntos determinantes en la lucha por ubicarse en lo más alto de la tabla del Torneo Clausura.

El análisis de Álex Valera sobre el triunfo crema y la exigencia del clásico

El atacante de Universitario de Deportes valoró la trascendencia de haber obtenido el triunfo ante un rival directo en las aspiraciones del campeonato. Valera remarcó la paridad y la intensidad física vivida durante los noventa minutos de juego, asegurando que el grupo afrontó el compromiso con la mentalidad necesaria para quedarse con la victoria.

"Contento por el triunfo, hemos sumado 3 puntos importante con un equipo muy fuerte. Creo que todos los partidos son finales y no hoy no fue la excepción y pudimos sacar 3 puntos en ultimo minuto justo un error de ellos y pudimos anotar el gol", detalló el delantero sobre la acción decisiva que definió el marcador sobre el cierre.

A pesar de reconocer que el rival generó pasajes de dominio en el campo, el delantero crema destacó la capacidad del plantel para mantener la concentración y golpear en el momento oportuno. Esta efectividad en los minutos agónicos terminó inclinando la balanza en favor de la escuadra visitante.

La dedicatoria del gol agónico y el valor emocional

El gol anotado en el tiempo añadido representó un desahogo no solo en el plano deportivo, sino también en el aspecto personal y familiar del futbolista. Valera enfatizó el impacto emocional que conlleva marcar en esta clase de enfrentamientos de alta presión ante el tradicional rival.

"Creo que ellos han tenido mas posición del gol, pero bueno como te digo salió el gol a último minuto y pudimos ganarlo. Importante para mi, para mi familia, para mis amigos y para toda la gente crema que nos está viendo", señaló Valera.

Las declaraciones del artillero reflejan el respaldo constante que recibe por parte de su entorno cercano y de la hinchada merengue. La anotación fortalece su confianza individual dentro del esquema táctico del equipo de cara a las siguientes jornadas del campeonato nacional.

En ese sentido, Álex Valera continuará como una de las principales cartas de gol en la ofensiva de Universitario de Deportes para sostener el ritmo competitivo en la recta final del Torneo Clausura.