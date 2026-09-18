Caso Liceo Naval: exalumnos se pronuncian tras denuncia de presunta agresión sexual contra menor

18/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Asociación de Egresados del Licel Naval Almirante Guise canceló su reencuentro anual tras conocerse la denuncia por presunta agresión sexual contra un escolar de 16 años. La agrupación expresó solidaridad con el estudiante y su familia, mientras autoridades continúan las diligencias para esclarecer los hechos.

Egresados expresan solidaridad y cancelan actividad

La Asociación de Egresados del Liceo Naval Almirante Guise difundió un pronunciamiento sobre el caso ocurrido el pasado 15 de septiembre. Los exalumnos rechazaron cualquier acto de violencia, maltrato o vulneración de la integridad de los estudiantes del plantel.

En su comunicado, la asociación señaló que decidió cancelar el reencuentro anual previsto para este año como muestra de empatía y respeto hacia el estudiante afectado y su familia. La medida se adoptó mientras continúan las investigaciones de las autoridades competentes sobre la denuncia presentada.

Los egresados también manifestaron su solidaridad y acompañamiento al escolar y sus familiares. Además, señalaron que el esclarecimiento de los hechos debe desarrollarse respetando las investigaciones oficiales. El pronunciamiento no atribuye responsabilidades a personas determinadas y mantiene el pedido de esperar los resultados de las investigaciones.

El caso es investigado por la Séptima Fiscalía de Familia de Lima Centro, luego de la denuncia por presunta violación sexual contra el estudiante de 16 años. Diez escolares de quinto de secundaria fueron retenidos tras la intervención policial y permanecen bajo diligencias fiscales.

Comunicado oficial

La Fiscalía dispuso actuaciones urgentes para determinar qué ocurrió y establecer la participación que habría tenido cada menor. Entre las diligencias figura la declaración del estudiante mediante cámara Gesell y la toma de testimonios de los menores retenidos, dentro de una investigación que continúa abierta.

Investigación continúa mientras adoptan medidas

La Defensoría del Pueblo también supervisa diligencias policiales y del Ministerio Público, y las medidas adoptadas en el colegio. El organismo busca garantizar atención integral para el estudiante, su familia y la comunidad educativa, y condiciones seguras para continuar sus estudios.

Asimismo, el Ministerio de Educación tomó la conducción temporal para reorganizar el Liceo Naval Almirante Guise. Esta medida está prevista hasta el 31 de diciembre de 2027, de acuerdo con el Decreto Supremo N.° 016-2026-MINEDU, tras los hechos denunciados recientemente allí.

La asociación de egresados precisó que la cancelación del reencuentro responde al contexto que atraviesan el estudiante, su familia y la comunidad educativa. Su pronunciamiento plantea mantener la calma, acompañar al escolar y respetar las actuaciones de las autoridades mientras avanzan las investigaciones sobre denuncia.