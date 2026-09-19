Caso Liceo Naval: trasladan a Maranguita a menores investigados por presunta violación sexual

19/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Poder Judicial dispuso el traslado al Centro de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido como Maranguita, de los menores investigados por la presunta violación sexual ocurrida en las instalaciones del Liceo Naval. La medida de internamiento preventivo busca asegurar la presencia de los adolescentes durante el desarrollo de las diligencias fiscales y determinar sus responsabilidades en el caso que viene siendo investigado por las autoridades competentes.

Fiscalización judicial e internamiento preventivo de los menores en Maranguita

La medida fue dispuesta por el Tercer Juzgado de Familia de Lima, que aceptó el requerimiento presentado por el Ministerio Público luego de que venciera el periodo de retención presentado por el Ministerio Público luego de que venciera el periodo de retención en flagrancia de los adolescentes. La decisión busca garantizar la presencia de los implicados a lo largo de las etapas del proceso.

De acuerdo con la resolución

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