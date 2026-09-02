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¿Cobras tu pensión de la ONP? Así puedes cambiar de banco y estos son los requisitos

La ONP ofrece la opción de cambiar de banco para recibir el abono de pensión cada mes, siempre que los pensionistas cumplan con una serie de requisitos.

Cambiar banco para recibir la pensión de la ONP
Cambiar banco para recibir la pensión de la ONP (Difusión)

02/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 02/09/2026

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Los pensionistas de los regímenes administrado por la Oficina de Normalización Previsional (ONP) tienen la posibilidad de solicitar el cambio de banco donde reciben su pensión de jubilación. Este trámite permite elegir entre diferentes instituciones financieras disponibles, de acuerdo con los servicios que cada una ofrece.

Pensionistas pueden cambiar el banco en el que reciben su dinero, ¿cuáles son las disponibles?

Por medio de una publicación, la plataforma oficial de la ONP oficial, se dio a conocer la posibilidad que tienen los pensionistas en cambiar su entidad bancaria para recibir el abono de su dinero.

En es sentido, la institución resaltó que, antes de iniciar la solicitud, se recomienda que los pensionistas verifiquen que el banco de su elección responda a sus necesidades y cuente con los servicios que consideran importantes. Entre ellos se encuentran el pago mediante carta poder, acceso a préstamos personales y otros beneficios financieros.

Actualmente, las entidades habilitadas para recibir el pago de pensiones de la ONP son:

  1. Banco de la Nación
  2. BBVA Perú
  3. Banco GNB Perú
  4. BanBif
  5. Interbank
  6. Scotiabank

La elección de una nueva entidad permitirá que el beneficiario continúe recibiendo su pensión a través de la institución seleccionada, siempre que cumpla con los requisitos establecidos.

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¿Cuáles son los requisitos para realizar el cambio?

Los requisitos para realizar la solicitud es que el pensionista debe contar con su Documento Nacional de Identidad (DNI). Este documento será necesario para completar la información requerida durante el proceso.

Al ingresar al formulario correspondiente, el solicitante deberá indicar inicialmente si actúa como titular o como apoderado. En caso de que la solicitud esté relacionada con un familiar fallecido, hay una sección específica para ingresar los datos adicionales.

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Incluso, antes de concluir el procedimiento, el solicitante deberá declarar que la información proporcionada es verdadera. Luego tendrá que seleccionar la opción "Generar código de solicitud", con lo que podrá continuar el proceso de cambio de entidad bancaria.

Para comenzar este procedimiento, el usuario que lo requiere deberá acceder a este enlace para verificar todo lo que contempla la normativa.

Dicha alternativa busca facilitar a los pensionistas la elección de la institución financiera en la que desean recibir sus pagos, considerando no solo la facilidad para acceder a su pensión, sino también los servicios adicionales que puedan necesitar.

Finalmente, la ONP precisa que, antes de presentar la solicitud, es importante revisar las opciones disponibles y verificar cuál de las entidades financieras se adapta mejor a las necesidades personales del pensionista.

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