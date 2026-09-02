Corte de LUZ en Lima y Callao el 3 de septiembre: Cronograma de distritos afectados y horarios de suspensión

02/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Pluz Perú reveló su cronograma oficial donde detalla qué distritos de Lima y el Callao se verán afectados con el corte de luz programado para el jueves 3 de septiembre. Revisa los horarios de la interrupción temporal del servicio.

Corte de luz en Lima y Callao: cronograma de Pluz Perú

Pluz Perú recuerda a la ciudadanía la importancia de revisar a tiempo el cronograma donde detalla qué distritos de Lima y el Callao se verán afectados, así como los horarios en que se ejecutará la suspensión temporal del servicio eléctrico el jueves.

De acuerdo a su último comunicado, la medida responde a trabajos de mantenimiento preventivo para seguir optimizando la infraestructura de la red eléctrica y evitar averías futuras. En ese sentido, insta a sus usuarios a tomar medidas previsionales desde ya para aminorar el impacto de no contar con electricidad por determinadas horas.

Recuerda que el corte de luz no será en un distrito en su totalidad, sino en determinados sectores que se detallan en su cronograma oficial.

Distritos afectados por corte de luz el 3 de septiembre

Recuerda que la suspensión temporal no será en un distrito en su totalidad. Para saber a tiempo si tienes un corte programado esta semana, haz clic en el siguiente ENLACE de Pluz Perú. A continuación te detallamos qué zonas de Lima y el Callao no tendrán luz el jueves 3 de septiembre:

En San Martín de Porres

Desde las 8:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. en asoc. Viv. Res. Virgen del Carmen mzs. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Pro. Viv. Res. California mzs. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, N, O, P, Q, R, S, asoc. Viv. Brisas de Sta. Rosa mzs. A, B, C, D, E, F, H, I, J, asoc. Viv. Los Portales de Sta. Rita mzs. A, B, C, D, asoc. Pro. Viv. Las Casuarinas de Sta. Rosa mzs. C, G, H, J, asoc. Viv. Los Robles de Sta. Rosa mzs. D, F, G, asoc. Viv. Res. Venecia mz. A.

Sin electricidad por horas en San Miguel

Desde las 8:00 a. m. hasta las 4:00 p. m. en jr. Alfonso Ugarte cdra. 1, av. Malecón Bertolotto cdra. 7.

Áreas afectadas en San Juan de Lurigancho

Asimismo, Pluz Perú precisó en su comunicado que el corte de luz programado también afectará las siguientes áreas que se detallan en la imagen, desde las 8:00 a. m. hasta las 7:00 p. m.

Programación del corte de luz en SJL el 3 de septiembre.

En San Antonio de Chaclla / San Juan de Lurigancho

Desde las 10:00 a. m. hasta las 3:00 p. m. en asoc. de Pob. Poses. del Sct. El Pedregal Bajo anx. 22 mzs. M, V.

Sectores afectados en Lima Cercado

Desde las 9:00 a. m. hasta las 3:00 p. m. en av. 28 de Julio cdras. 25, 26, 27, jr. Antonio Bazo cdras. 2, 3, jr. Antonio Raimondi cdra. 14, jr. García Naranjo cdras. 14, 15, 16, Prolongación García Naranjo cdras. 15, 16, jr. Huánuco cdras. 11, 12, 13, Prolongación Huánuco cdras. 11, 12, 13, Prolongación Raimondi cdra. 14, jr. Mariscal Agustín Gamarra cdras. 2, 3, jr. Feliciano de la Vega cdra. 27.

En Acos

Desde las 8:30 a. m. hasta las 6:00 p. m. en centro poblado de San Miguel de Acos, comunidad de Canchapilca, Lampian, Carac, Coto, ubicados en el distrito de San Miguel.

Recuerda tomar tus precauciones ante el anuncio de corte de luz para el 3 de septiembre que afectará a al menos seis distritos de Lima y el Callao, según el cronograma de Pluz Perú.