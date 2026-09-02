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Arribará a la capital

Ministro del Interior, César Astudillo, llegó a Juliaca para el traslado de Jhonsson Smit alias "Jhonsson Pulpo"

El ministro del Interior, César Astudillo, llegó a Juliaca para que se lleve a cabo el traslado a Lima de Jhonsson Smit Cruz alias "Jhon Pulpo". Ello luego de que el sujeto sea expulsado del territorio boliviano tras su captura.

02/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 02/09/2026

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El ministro del interior, César Astudillo, llegó a Juliaca para que Jhonsson Smit Cruz Torres alias "Jhonsson Pulpo" sea trasladado a Lima para que responda por los delitos que se le imputa. Ello, luego de que las autoridades bolivianas capturaran al sindicado como el líder de la banda criminal 'Los Pulpos' y se determine su expulsión.

Ministro del Interior llega a Jualiaca para el traslado de "Jhonsson Pulpo" a Lima

Este miércoles, 2 de septiembre, el integrante del Gabinete Ministerial de Luis Galarreta llegó a la región Puno a bordo del avión Hércules de la Fuerza Aérea del Perú con el procedimiento de traslado del citado delincuente.

Tras descender del avión, el funcionario procedió a saludar a las autoridades policiales puneñas y se ha trasladado hacia la torre de control del aeropuerto de Juliaca. Recordemos que "Jhonsson Pulpo" fue capturado en La Paz por una acción conjunta entre la Policía boliviana y peruana.

Sobre este tipo pesaba una orden de captura internacional por delitos como homicidio calificado, sicariato, organización criminal y secuestro agravado. Cruz Torres fue entregado a las autoridades nacionales después de que se decida que sea expulsado de Bolivia y su traslado se concretó en el Centro Binacional de Atención de la frontera de Desaguadero.

Hay que mencionar que se estima que Cruz Torres llegue a Juliaca para posteriormente ser derivado a Lima. Eso sí, aún no hay una hora determinada, en tanto se vienen desarrollando los protocolos correspondientes.

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Así fue la captura de Jhonsson Smit Cruz Torres

La tarde del martes 1 de agosto, la Policía de Bolivia brindó una conferencia de prensa en la que brindó mayores detalles de cómo fue lam captura de Jhonsson Smit Cruz Torres. 

Las autoridades policiales del país vecino indicaro que para concretar la captura se requirió del cruce de datos estratégicos entre la Policía de Bolivia, la Policía Nacional del Perú (PNP) y el FBI para rastrear los movimientos del cabecilla de 'Los Pulpos', quien mantenía bases operativos no solo en territorio peruano sino que se había extendido a Chile y Argentina.

"Ha sido arrestado el día de hoy. Ya cuenta con una sentencia condenatoria a cadena perpetua en la República del Perú por los múltiples delitos cometidos. Asimismo, esta persona tiene una notificación en su hoja que cursa en la Interpol a través de la cual hemos realizado las diversas formulaciones de carácter internacional y el día de hoy ha sido ubicado, ha sido localizado y ha sido arrestado", refirió un alto mando policial de Bolivia.

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