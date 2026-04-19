Yape de BCP en mantenimiento hoy domingo 19 de abril: ¿Por cuánto tiempo durará?

19/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Desde el sábado 18 de abril, la entidad bancaria BCP dio a conocer por sus plataformas digitales que el servicio de la billetera digital Yape se encontrará en mantenimiento por algunas horas de la madrugada.

Asimismo, revelaron que si bien algunas operaciones no estarían disponibles, los usuarios podrían hacer operaciones a través de los cajetos automáticos y tarjetas de débito.

De esta manera, se ofrecen alternativas para que la población que se encuentre perjudicada pueda tomar sus precauciones para realizar las operaciones correspondientes.

Información del comunicado

La medida de este aviso fue mantener informados a todos los usuarios que usan la plataforma para sus pagos

"Si vas a salir el sábado 18 de abril hasta horas de la madrugada del domingo, te recomendamos tomar las precauciones necesarias", avisa el BCP.

De acuerdo a lo comunicado por el BCP, desde madrugada del 19 de abril los canales de atención y productos entrarán en un periodo de revisión del sistema a fin de mantener actualizado el servicio.

Estos trabajos de mantenimiento se realizarán en la Banca Móvil BCP, la plataforma que funciona para revisar el estado del saldo y el Aplicativo móvil Yape, la billetera digital que se usa para transferencias instantáneas.

"Como aliados de nuestros clientes, buscamos mantenerte siempre informado. Queremos que sepas que el 19 de abril, entre la 0:00 am y las 6:00 am varios de nuestros productos y/o canales (entre ellos Banca Móvil, Yape) podrían presentar indisponibilidad y/o intermitencias", aclaró el BCP en su comunicado.

¿Por cuánto tiempo durará el mantenimiento del BCP?

Según lo informado en el comunicado, el sistema se encontrará restringido desde la medianoche del domingo 19 hasta las 6 de la mañana del mismo día.

Es decir, a partir de las 6 am los servicios que se pueden realizar mediante la billetera digital se encuentran restablecidos para que nuevamente los usuarios puedan hacer uso de ellos.

¿Qué pagos se pueden realizar mediante Yape?

El aplicativo que funciona como billetera digital por medio de un teléfono celular tiene diversas opciones de pago como:

Luz

Telefonía e internet

Servicio de cable

Agua

Gas

Centros educativos (colegios, academias, institutos, universidades)

Servicios diversos.

Esta opción sirve de manera eficaz para efectuar pagos mensuales, como algunos servicios de primera necesidad. De esta manera, se elimina la necesidad de gestionarlos de manera presencial.

En conclusión, este mantenimiento ayuda a que el servicio Yape de BCP brindado para los usuarios de todo el país siga siendo óptimo y no presente problemas.