Servicios por Impuestos: Presidenta Keiko Fujimori anuncia creación de mecanismo para agilizar obras frente al Fenómeno El Niño

02/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

La presidenta de la república, Keiko Fujimori Higuchi, llegó este miércoles 2 de septiembre a la región Piura para supervisar las acciones de preparación que ejecuta el Gobierno frente a la inminente llegada del Fenómeno El Niño.

Cabe señalar que, según el comunicado oficial N.º 15-2026 de la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno "El Niño" (ENFEN), este fenómeno se prolongará hasta verano del próximo año, con una magnitud extraordinaria de setiembre 2026 a enero de 2027 (≥ 62%) y entre fuerte y extraordinaria para los meses de febrero y marzo de 2027.

Nuevo mecanismo será promulgado en las próximas horas

Durante su visita a la región del norte del Perú, la jefa de Estado anunció la aprobación de un nuevo mecanismo para acelerar la ejecución de acciones preventivas con la participación del sector privado, a fin de reducir los riesgos y proteger la vida de la población, así como la infraestructura estratégica ante posibles emergencias.

"En las próximas horas se está aprobando una herramienta adicional: Servicios por Impuestos. Y, a través de esta herramienta, vamos a poder trabajar mucho más rápido. Como lo dije al inicio del mandato, nos hubiese gustado que los gobiernos anteriores tomaran también medidas; sin embargo, no estamos acá para poner excusas, si no, para avanzar con mucho más velocidad", sostuvo.

🔴🔵 #ExitosaTeEscucha 🎤 | La mandataria Keiko Fujimori anunció la aprobación de una norma que permitirá ejecutar con mayor rapidez los servicios por impuestos. La herramienta será aprobada por el Consejo de Ministros y, según indicó, deberá ser publicada en las próximas horas.... pic.twitter.com/kUgyn2qfiJ — Exitosa Noticias (@exitosape) September 2, 2026

En esa misma línea, indicó que el dispositivo será promulgado en el transcurso de las horas en el Diario Oficial El Peruano. Entre sus labores realizadas, se destaca la supervisión a los trabajos de descolmatación en el río Piura, tanto en el sector Presa Los Ejidos-Puente Bolognesi, como en el sector Simbila-Puente Grau, en Catacaos.

Asimismo, la mandataria entregó 20 motobombas a siete municipalidades provinciales y distritales, con el objetivo de fortalecer su capacidad de respuesta ante posibles lluvias intensas e inundaciones, entre otras actividades.

Diputado del Partido del Buen plantea la reformulación de las facultades legislativas

El diputado de la bancada del Partido del Buen Gobierno, Edwin Espinoza Huillca, solicitó al presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, que se priorice la lucha contra la delincuencia y las acciones de prevención frente al Fenómeno El Niño.

En ese sentido, planteó al titular del PCM, la reformulación del pedido de facultades legislativas que fue enviada al Congreso, teniendo como principales ejes los temas mencionados, al ser considerados como "impostergables" por los efectos que traen contra a la "vida, integridad y futuro" de millones de peruanos.

De acuerdo con la Carta N.º 002-2026-2027/EEH-CD-CR que fuera presentada este martes 01 de septiembre, el diputado elegido por la región Cusco considera que su iniciativa puede coadyuvar a que se garantice un "trámite célere y de alto consenso parlamentario".

"Resulta técnica y políticamente conveniente diferirlas para un posterior pedido de delegación o canalizarlas mediante proyectos de ley específicos impulsados por el Ejecutivo o las bancadas parlamentarias. Esta propuesta no representa una negativa a la delegación de facultades, sino una salida estratégica y rápida para la crisis que atravesamos para evitar la dispersión del esfuerzo legislativo en agendas heterogéneas que demandan un debate ordinario y pausado", puntualiza el texto.

Frente a esta situación, desde el Gobierno hacen llamados constantes para que pueda priorizarse la solicutud presentada ante la Cámara de Diputados.