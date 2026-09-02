Tragedia en la carretera de Andahuaylas: Fiscalía logra prisión preventiva por accidente mortal

02/09/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huamanga en Ayacucho, a cargo del fiscal provincial Francisco Infanzón Castro, logra 9 meses de prisión preventiva para procesado por homicidio culposo agravado, lesiones culposas agravadas, omisión de socorro y fuga, en agravio de los afectados y del Estado.

Circunstancias de la colisión y saldo de víctimas

El accidente ocurrió el 27 de agosto de 2026 en la carretera Sierra Sur (km 448), sector Siberia 8, vía Ayacucho - Andahuaylas, cuando el investigado conduce, el investigado abandonó el lugar de los hechos.

Según las investigaciones el siniestro involucró a un vehículo menor en el que viajaba una familia y un traíler que transportaba minerales. Una de las versiones preliminares señala que el vehículo pesado habría invadido el carril contrario, provocando la violenta colisión.

Como consecuencia del accidente, Hilario Cárdenas Chacchi, comunero de la Comunidad Campesina de Ccaccamarca y del anexo Paccha, perdió la vida. Asimismo, varios ocupantes del vehículo menor resultaron heridos y fueron auxiliados por personas de la zona para luego ser trasladados a la posta de salud de Ocros, donde recibieron atención médica.

Intervención policial y sustentación de la medida coercitiva

Tras el accidente, el conductor del traíler habría abandonado inicialmente el lugar. Posteriormente, el vehículo pesado fue localizado en la localidad de Chumbres, donde el conductor fue intervenido por las autoridades.

Las diligencias preliminares permitieron recabar los elementos de convicción necesarios para formalizar la investigación preparatoria. La fuga del imputado y la falta de auxilio inmediato a las víctimas constituyeron factores determinantes para establecer el peligro de obstaculización y la posible sustracción de la justicia.

El fiscal sustenta el peligro procesal y la gravedad de los hechos para asegurar la presencia del imputado en el proceso. El Distrito Fiscal de Ayacucho reitera su compromiso de actuar con firmeza en la persecución del delito.

La medida coercitiva dictada por el Poder Judicial permitirá al Ministerio Público consolidar las pericias técnicas y mecánicas necesarias para esclarecer la responsabilidad del imputado. Durante este periodo de internamiento preventivo, las autoridades buscarán determinar con precisión la velocidad y maniobras del vehículo pesado al momento del impacto, garantizando así una investigación transparente que otorgue justicia a los familiares de la víctima mortal y a los agraviados.

En ese sentido, la Fiscalía busca garantizar un debido proceso que permita determinar las responsabilidades penales correspondientes y asegurar la sanción respectiva ante la pérdida de una vida humana y los daños ocasionados en esta vía nacional.