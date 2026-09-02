Tragedia en Puno: choque de dos minivanes deja cuatro fallecidos y 15 heridos

02/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un accidente de tránsito ocurrido la mañana de este miércoles dejó cuatro personas fallecidas y 15 heridas tras el choque lateral de dos minivanes en la comunidad de Mataro Grande, distrito de Santiago de Pupuja, Azángaro, en la vía entre Azángaro con Juliaca, en Puno.

Cuatro personas fallecieron tras el impacto

Según Agencia Andina, el siniestro se dio el 2 de septiembre y movilizó a equipos de emergencia al lugar del accidente. Las autoridades confirmaron cuatro fallecidos, entre ellos Emilia Masco Larico, de 64 años, mientras otras tres víctimas seguían sin identificación oficial hasta ese momento del reporte.

La colisión involucró a dos vehículos miniván que transitaban por la carretera Azángaro-Juliaca. El impacto dejó daños en las unidades y obligó a desplegar ambulancias para atender a los pasajeros afectados. Las diligencias continuaban en la zona para establecer las circunstancias del accidente registrado hasta ahora.

Entre las víctimas mortales figura Emilia Masco Larico, de 64 años. Las otras tres personas fallecidas fueron reportadas inicialmente como dos varones y una mujer, pero sus nombres todavía no habían sido confirmados oficialmente al momento del reporte. Las autoridades continuaban realizando las diligencias correspondientes.

El accidente dejó 4 fallecidos.

Quince heridos fueron trasladados

La emergencia también dejó 15 personas heridas, quienes fueron trasladadas a establecimientos de salud de Juliaca y Azángaro. Tres ambulancias llevaron a 11 pacientes hasta el Hospital Carlos Monge Medrano de Juliaca, mientras otros cuatro afectados fueron derivados al Hospital de Azángaro para evaluación médica.

Entre los pacientes trasladados a Juliaca fueron registrados Ruth Mamani Mamani, Vianey Mamani Mamani, Katerin Vera Choquehuanca y Rosy Mamani Pacha, además de otras siete personas afectadas. El registro difundido tras la emergencia también consignó a cuatro heridos enviados al Hospital de Azángaro para recibir atención médica.

Se reportaron 15 heridos.

Los cuatro pacientes derivados al Hospital de Azángaro fueron identificados como Alida Condori Choquehuanca, Armando Condori Choquehuanca, Ivan Morales Huanca y Lucana Morales Mamani. La información difundida sobre el accidente señaló que todos quedaron bajo evaluación médica después de la colisión registrada en Mataro Grande.

El accidente ocurrió en la comunidad de Mataro Grande, del distrito de Santiago de Pupuja. Tras conocerse el choque, tenientes gobernadores acudieron al punto para verificar lo sucedido y conocer la situación de los afectados, mientras continuaban las acciones de atención y traslado de víctimas.

De acuerdo con Agencia Andina, el reporte inicial no precisaba las causas del choque lateral entre las dos minivanes. Por ello, las circunstancias del impacto permanecían en investigación, sin que correspondiera atribuir una causa definitiva mientras avanzaban las diligencias de las autoridades competentes correspondientes.