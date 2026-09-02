ATU propone reajustar 41 de 202 infracciones muy graves del transporte público en Lima y Callao

02/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La ATU prepublicó un proyecto que propone modificar las tablas de infracciones en las multas de tránsito muy graves que corresponden al transporte público de Lima y Callao. Asimismo, estas sanciones tienen el objetivo de establecer una fiscalización basada en criterios de proporcionalidad y razonabilidad.

ATU propone reducir la cantidad de las multas de tránsito muy graves

Por medio de la normativa publicada en el diario oficial 'El Peruano', abarca al transporte público regular, así como los servicios especiales en modalidad de taxi, transporte turístico, transporte de trabajadores y de estudiantes.

Dicho proyecto responde a las disposiciones realizadas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Siguiendo esa línea, la ATU plantea reajustar 41 de las 202 infracciones muy graves que se encuentran establecidad en los reglamentos de los servicios de transporte.

De aprobarse la propuesta, algunas multas que actualmente equivalen a 1, 2 o 4 UIT pasarían a montos de 0.5, 0.75, 1 o 1.5 UIT, dependiendo de la naturaleza de cada infracción.

🚨#ATENCIÓN La ATU puso en consulta una propuesta para reducir multas muy graves del transporte y retirar la cancelación automática de la licencia en determinados casos, entre ellos conducir bajo los efectos del alcohol o drogas, cuya sanción pasaría de S/5.500 a S/2.750 dentro... pic.twitter.com/HTRDeJr9XN — Roger García (@Aderly) September 2, 2026

Asimismo, la ATU precisó que esta modificación no significa eliminar ni flexibilizar las sanciones contra la informalidad o aquellas conductas que puedan poner en riesgo a usuarios, terceros o fiscalizadores.

Estas acciones continuarán siendo consideradas infracciones muy graves y mantendrán una sanción económica, aunque con los nuevos montos propuestos.

¿Qué fue lo anunciado por el ministro de Transportes?

Luego de una reunión entre el ministro de Transportes, Rafael Rey con los gremios del sector, se anunció una disposición relacionada con el pago de multas de tránsito, ya que desde su perspectiva representan un "abuso" por sus elevados montos y por el sistema de puntos.

Por esta razón, dicho anuncio busca implantar una nueva medida que, permitirá que los transportistas puedan archivar sus multas actuales mediante el pago del 10% de la deuda.

"He anunciado la emisión de un decreto supremo que se publicará en estos días, mañana o pasado, probablemente, mediante el cual se establece un régimen especial de pago de multas. El sistema de multas de tránsito y de transporte en el Perú actualmente es un abuso, tanto por el nivel de las multas, que no son comparables ni siquiera con las de países desarrollados, como por el tema de los puntos", afirmó el ministro.

Finalmente, la propuesta de la ATU busca que las sanciones de tránsito conserven su efecto disuasivo y preventivo, pero que los montos sean proporcionales a la naturaleza de cada falta.