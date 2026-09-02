Ariana Grande se retira de los escenarios: así fue su emotiva despedida en su último concierto

02/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El 1 de septiembre de 2026, Ariana Grande ofreció su último concierto en el O2 Arena de Londres, donde puso fin a la gira Eternal Sunshine y anunció un retiro temporal de los escenarios y de la vida pública. La artista, visiblemente emocionada, agradeció a los más de 20 mil asistentes y compartió un mensaje de gratitud que se convirtió en su despedida oficial.

Una despedida antes de pausa mediática

Grande se sentó en un taburete en medio del escenario y, entre lágrimas, se dirigió a sus seguidores. Reconoció el esfuerzo que hicieron durante toda la gira, desde vestuarios hasta mensajes de apoyo, y aseguró que siempre llevará consigo esos recuerdos.

"Esta ha sido una de las experiencias más bonitas y extraordinarias de mi vida, y solo quiero expresar mi gratitud sin llorar del todo. [...] Siempre atesoraré esta experiencia, tengo a los mejores fans del mundo", expresó con voz quebrada, generando una ovación que se prolongó varios minutos.

La gira, que comenzó en junio en California y recorrió 41 ciudades, culminó con diez presentaciones consecutivas en Londres. Cada show fue un despliegue de energía y cercanía con sus fans, pero también un desgaste físico que la cantante reconoció como determinante en su decisión de pausar su carrera.

"Siempre atesoraré esta experiencia" 🥺 fueron las palabras de Ariana Grande antes de retirarse temporalmente de los escenarios. pic.twitter.com/tWxin6ElSM — Vórtice (@vorticelatam) September 2, 2026

¿Por qué Ariana Grande se retira?

La artista explicó que la decisión no fue impulsiva, sino planificada desde hace tiempo. El motivo principal es el constante escrutinio sobre su salud y apariencia física, que se intensificó tras imágenes difundidas en Montreal y Brooklyn, donde se especuló sobre su estado. Ariana aclaró que necesitaba un respiro para preservar su bienestar emocional y físico.

Su representante añadió que los espectáculos requieren un nivel atlético muy alto y que la pausa busca cerrar esta etapa "de manera saludable y feliz". Además, se confirmó que Grande canceló su participación en la reposición del musical Sunday in the Park with George en Londres, donde iba a compartir escenario con Jonathan Bailey.

El lanzamiento de su octavo álbum Petal, apenas semanas antes de la despedida, fue el marco de una gira que consolidó su vigencia artística, pero también expuso la presión que enfrenta una estrella de su magnitud. Ariana ya había hablado en otras ocasiones sobre el impacto de los comentarios públicos en su salud mental, recordando incluso el trauma del atentado en Manchester en 2017.

La despedida de Ariana Grande en Londres no solo cerró una de las giras más exitosas de su carrera, sino que también marcó el inicio de un retiro temporal que busca proteger su salud física y emocional.

Su mensaje de gratitud y la conexión con sus fans refuerzan la idea de que, aunque se aleje del ojo público, su vínculo con ellos permanece intacto. El anuncio refleja la tensión entre el éxito artístico y el desgaste personal que implica la exposición constante en la industria musical.