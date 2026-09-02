Padre de empresario minero niega venta de oro ilegal y cuestiona caso que lo vincula a organización criminal

02/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, Eleuterio Lara, padre del empresario minero que fue secuestrado en Trujillo, negó que su hijo se dedique a la venta de oro ilegal.

Señaló que han pasado 7 años desde que a su primogénito lo involucraron en el caso de una banda criminal que hasta hoy no ha sido resuelto y que está archivado. "Hemos luchado para que la Fiscalía demuestre lo que decía", aseveró.

Niega acusaciones y asegura que Fiscalía no encontró pruebas

Eleuterio Lara cuestionó a quienes difundieron información sobre las presuntas actividades ilícitas de su hijo, el empresario Jens Marty Lara Tantaquilla.

Asimismo, consideró que pudo haberse cometido un error en el caso iniciado en 2019, debido a que, según afirmó, no se encontraron evidencias que sustentaran las acusaciones.

"¿De dónde sacan que mi hijo se dedica a la venta de oro ilegal? Es cierto que mi hijo en el 2019 fue investigado por supuestamente pertenecer a una organización criminal. Tal vez la Fiscalía ha cometido un error y lo involucraron en una organización criminal. Fue hace siete años y hasta ahora no resuelven ese caso. No han comprobado nada", afirma.

Empresario minero Jenss Marty Lara Tantaquilla fue secuestrado el pasado 30 de agosto en Trujillo

Indica que caso vinculado a 'Los Topos' está archivado

Por otra parte, Lara sostuvo que el caso en el que su hijo fue acusado de presuntamente integrar la banda criminal 'Los Topos' y de estar involucrado en un supuesto delito de lavado de activos se encuentra archivado.

"Con mi hijo durante siete años hemos luchado. Que la Fiscalía demuestre lo que decía. En la actualidad, quiero decir que el caso de mi hijo Jens Marty Lara Tantaquilla, está archivado. tanto como organización criminal con 'Los Topos' y por lavado de activos", sostuvo.

Se dedicaban a la obtención de minerales bajo tierra

En esa misma línea, Eleuterio Lara remarcó que se dedicaba a la extracción de minerales de la tierra y afirmó que su hijo, Jens Marty, se apartó de estas labores luego de ser señalado por una presunta venta ilícita.

"No venemos oro ilegal, nosotros sacamos mineral en bruto de la tierra, así se comercializa. Hasta el 2019 trabajábamos en minería. Mi hijo dejó de trabajar en eso porque lo señalaban de venta ilegal y de criminal", sentencia.

Finalmente, Eleuterio Lara reiteró que su hijo no está vinculado a la comercialización ilegal de oro y recordó que han transcurrido siete años desde que fue relacionado con una banda criminal, caso que, según afirmó, aún no ha sido esclarecido.