Senamhi advierte incremento de la temperatura en la selva para los próximos días: se estiman valores de hasta 37 °C

02/09/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

¡Atención! De acuerdo con la nueva Alerta Meteorológica del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), durante las próximas horas se registrará el aumento en la temperatura diurna en la selva del país. A continuación, te contamos cuáles son las regiones en específico donde se sentirá este fuerte fenómeno climatológico.

¿Dónde se registrará el aumento de la temperatura?

Según el reporte de la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente, este episodio climático de hasta fuerte intensidad ( alerta naranja ) se registrará desde el jueves 3 hasta el sábado 5 de septiembre.

Durante dicho periodo, se prevé cielos con escasa nubosidad durante el día, condición que favorecerá el incremento de la radiación ultravioleta (UV). Asimismo, se esperan ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 45 km/h, principalmente durante horas de la tarde. Además, no se descarta la ocurrencia de chubascos.

En ese sentido, el aumento de la temperatura diurna se sentirá en algunas provincias de las regiones de Loreto, Amazonas, San Martín, Huánuco, Ucayali, Pasco y Junín.

Para los días en mención, se prevén temperaturas máximas entre los 31 °C y 38 °C en la selva norte, de 25 °C y 36 °C en la selva central, y valores cercanos a los 37 °C en la selva sur.

¿Cómo protegerse de los rayos UV?

De acuerdo con el Senamhi, la radiación ultravioleta están clasificadas como "muy altos" y "extremadamente altos", por lo que la entidad recomienda adoptar medidas de protección solar, especialmente durante las horas de mayor intensidad.

Para evitar enfermedades dermatológicas ligadas a la exposición solar, se debe de aplicar bloqueador solar con FPS 50 + cada tres horas, incluso en días nublados o dentro del hogar, ya que, la radiación UV atraviesa los vidrios de las ventanas, tal como señala también el Ministerio de Salud.

Asimismo, no se debe exponer la piel al sol entre las 10:00 a. m. y las 2:00 p. m., horas de mayor radiación, según lo expuesto por la entidad. La advertencia es especialmente para los adultos mayores, quienes acumulan a lo largo de su vida mayor exposición solar, lo que incrementa su riesgo de desarrollar cáncer de piel.

Con referente a la asistencia a las playas o piscinas, la aplicación debe ser más frecuente, idealmente cada hora y siempre después de salir del agua, principalmente en el rostro, cuello, escote, dorso de manos, brazos y piernas.

Finalmente, como medidas adicionales de prevención, se recomienda el uso de ropa de manga larga y delgada, sombreros de ala ancha, sombrillas y lentes de sol con protección UV.