IPD descarta posibilidad de que Estadio Nacional albergue final de la Sudamericana: "Solo rumores"

Luego que Conmebol confirmara que el Estadio Monumental será el escenario de la gran final única de la Copa Libertadores 2025 a jugarse el 29 de noviembre, se comenzó a especular de que nuestra capital también albergaría la final de la Copa Sudamericana, específicamente en el Estadio Nacional.

Todo comenzó cuando se dio a conocer de un supuesto informe emitido por la Confederación Sudamericana de Fútbol el cual mostraba el preocupante avance de los trabajos en el Estadio de Santa Cruz en Bolivia el cual no cumpliría con las fechas antes establecidas para recibir este importante evento deportivo.

Conmebol descarta al Nacional para la Sudamericana

Como ya antes se había ofrecido el coloso de José Díaz como escenario para la final única de la Copa Sudamericana, esta posibilidad quedó completamente descartada por el propio presidente del IPD, Federico Tong.

El mandamás del Instituto Peruano del Deporte indicó que días atrás estuvo en la ciudad de Asunción donde tuvo la posibilidad de conversar con Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol, quien le confirmó que el Estadio Nacional no albergará este encuentro el cual está pactado para el sábado 22 de noviembre.

"Hemos conversado de la Copa Sudamericana. Totalmente descartado. Son solo rumores, dichos. La Copa Sudamericana se va a jugar donde está planificado por Conmebol, así que descartamos categóricamente que esto vaya a ser así y eso lo hemos conversado con el presidente de Conmebol", indicó a TV Perú.

Lima, la capital futbolística de Sudamérica

En esa misma línea, Federico Tong aseguró que el Estadio Monumental fue elegido debido a que cuenta con un aforo mucho más amplio que el coloso de José Díaz, además de que en el 2019 ya fue casa de un partido de esta magnitud.

En todo caso, la autoridad de la entidad adscrita al Ministerio de Educación saludó que Lima vuelva a tener el centro de la atención futbolística en esta parte del mundo.

"En Asunción, he tenido una reunión con el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez. Hemos hablado de la final. Siempre se habló de la necesidad de tener un estadio y evidentemente el Monumental tiene mucho más aforo y de tal manera que ya esto se ha comunicado oficialmente. Lo importante era que Lima sea la capital de la final única de la Copa Conmebol Libertadores", añadió.

De esta manera, el presidente del IPD, Federico Tong, descartó tajantemente que el Estadio Nacional sea sede de la final única de la Copa Sudamericana.