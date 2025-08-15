¿El fin de los lentes?: Estados Unidos aprobó el uso de gotas oftálmicas que corrigen la visión

15/08/2025 / Exitosa Noticias / Salud

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (conocida por sus siglas FDA en inglés) aprobó el uso del colirio llamado 'Vizz'. Este es un novedoso fármaco que sería vital y ayudaría en el tratamiento de todas aquellas personas que padezcan de presbicia, o vista cansada, en adultos.

Innovador producto que ayuda a la presbicia

Estas gotas oculares fueron creadas por la compañía farmacéutica Lenz Therapeutics, quien resaltó que están basadas en el compuesto aceclidina. Ellas mejoran la visión de cerca en personas con presbicia durante 10 horas permitiéndoles leer o enfocar objetos cercanos sin la necesidad de recurrir a lentes.

Cabe destacar que, a diferencia de otras opciones anteriores, el innovador 'Vizz' preserva la visión a distancia y evita efectos secundarios fuertes.

Además, las gotas oculares tienen programada su lanzamiento al mercado a finales del presente año. Y, desde ya está siendo considerada un gran avance en el cuidado de la visión.

¿Cómo funcionan estas gotas oculares?

En primera instancia, al hacer uso de estas gotas contraen el músculo esfínter del iris, que es la parte del ojo con color. Dicha contracción crea un efecto similar a estar observando a través de un pequeño agujero, que a su vez extiende la profundidad de enfoque logrando una pupila de menos de dos milímetros.

La aprobación de las gotas 'Vizz' está basada en los estudios 'Clarity 1' y 'Clarity 2', en los que se evaluó la eficacia del producto en 466 personas que recibieron una dosis diaria por 42 días. A ello se le suma 'Clarity 3', en el que se examinó su seguridad en 217 personas tratados con una dosis diaria por seis meses.

¿Qué es la presbicia?

De acuerdo a la Academia Americana de Oftalmología, la presbicia es una condición visual que se relaciona con la edad, la cual implica la pérdida gradual de la capacidad de una persona para tener un enfoque cercano de lo que observa.

Esto ocurre cuando la vista pierde la elasticidad, lo que termina por dificultar su capacidad para cambiar de forma y enfocar objetos de cerca. A medida que avanza la edad, generalmente a los 40 años, esta incapacidad es más notoria y afecta a todas las personas eventualmente.

De esta forma, se dio a conocer que Estados Unidos, mediante la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), autorizó el uso de gotas oftálmicas llamadas 'Vizz', que ayudarían al tratamiento de la presbicia.