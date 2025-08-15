Pérez Guedes y su sensible mensaje a la hinchada tras goleada de Palmeiras contra la U: "No queda otra que seguir"

15/08/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

El actual campeón de la Liga 1 del fútbol peruano, Universitario de Deportes, no pudo contra el equipo brasileño, Palmeiras. Con un contundente 4-0 en el estadio Monumental de Ate, los 'cremas' están prácticamente fuera del torneo de la Copa Libertadores. Ante este desolador resultado, el volante 'merengue', Martín Pérez Guedes, dedicó un sensible mensaje a la hinchada.

Martín Pérez Guedes se pronuncia

Tras finalizar el duro cotejo, muchos jugadores de la 'U' se negaron a declarar a la prensa, sin embargo, el único que pudo dar la cara, aunque con notable sufrimiento, fue Pérez Guedes.

¡TRISTEZA! Martín Pérez Guedes ⚽️, volante de @Universitario 🇵🇪, tras la derrota ante Palmeiras 🇧🇷: "Es difícil analizar ahora el partido. Tenemos que dar vuelta a la página. El hincha estuvo increíble. Esto no lo esperaba nadie, ni nosotros mismos". pic.twitter.com/x218OwwFFd — GOLPERU (@GOLPERUoficial) August 15, 2025

Empezó su mensaje agradeciendo a la hinchada, y reconociendo que, aunque el resultado es duro, no queda más que continuar, en búsqueda de levantar la mala racha y poder recuperar su máximo nivel.

"Es difícil analizar el partido. Es duro el resultado que se dio, no queda más que dar vuelta a la página. El hincha estuvo increíble, pero no era lo que esperaban y tampoco nosotros. No queda otra que seguir", dijo a Gol Perú.

Añadió que no encuentra explicaciones para entender lo que pasó, sin embargo, confió en que el cuadro analizará los errores y saldrá con una mejor actuación para el encuentro pactado para el próximo domingo contra Sport Huancayo por la Liga 1 del fútbol peruano.

Jorge Fossati hace mea culpa

Luego de finalizar el apabullante encuentro entre Universitario y Palmeiras, donde los locales cayeron por 4 a 0, el director técnico de la U, Jorge Fossati, se pronunció y reconoció que el rendimiento de su equipo no fue el esperado.

"Sorpresivamente, en un aspecto en el que somos fuertes, hoy cometimos errores que no solemos cometer, más allá de las virtudes y la calidad de los jugadores que teníamos al frente. Fueron tres goles en los que nos vulneraron de una manera que normalmente no le pasa a este equipo ni en el plano local ni internacional", indicó ante los medios.

El 'Nono' admitió que la culpa fue suya, y reconoció la gran intensidad y complicación del evento. No obstante, reconoció que sus dirigidos mostraron actitud e intento de reaccionar al fuerte ataque de la escuadra brasileña.

Llegamos y tuvimos situaciones, pero las desperdiciamos; ellos, en cambio, convirtieron las que tuvieron en el primer tiempo. Es un grupo con mucha actitud y hoy la tuvo de vuelta. Fue una mala noche defensiva frente a un gran equipo. Errores que no son propios de los jugadores que actuaron hoy", puntualizó.

De esta manera, se conoció que el volante de Universitario de Deportes, Martín Pérez Guedes, dedicó un sensible mensaje de agradecimiento y mea culpa hacia la hinchada, tras caer goleados por 4-0 contra Palmeiras.