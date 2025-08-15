RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Deportes
Volante se pronuncia

Pérez Guedes y su sensible mensaje a la hinchada tras goleada de Palmeiras contra la U: "No queda otra que seguir"

Luego del aplastante 4-0 del Palmeiras frente a Universitario de Deportes, por los octavos de final de la Copa Libertadores, el volante crema, Martín Pérez Guedes, dedicó palabras a la hinchada.

Martín Pérez Guedes se pronuncia luego que la U fuera goleada por Palmeiras
Martín Pérez Guedes se pronuncia luego que la U fuera goleada por Palmeiras (Difusión)

15/08/2025 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 15/08/2025

Síguenos en Google News Google News

El actual campeón de la Liga 1 del fútbol peruano, Universitario de Deportes, no pudo contra el equipo brasileño, Palmeiras. Con un contundente 4-0 en el estadio Monumental de Ate, los 'cremas' están prácticamente fuera del torneo de la Copa Libertadores. Ante este desolador resultado, el volante 'merengue', Martín Pérez Guedes, dedicó un sensible mensaje a la hinchada.

Martín Pérez Guedes se pronuncia

Tras finalizar el duro cotejo, muchos jugadores de la 'U' se negaron a declarar a la prensa, sin embargo, el único que pudo dar la cara, aunque con notable sufrimiento, fue Pérez Guedes. 

Empezó su mensaje agradeciendo a la hinchada, y reconociendo que, aunque el resultado es duro, no queda más que continuar, en búsqueda de levantar la mala racha y poder recuperar su máximo nivel.

"Es difícil analizar el partido. Es duro el resultado que se dio, no queda más que dar vuelta a la página. El hincha estuvo increíble, pero no era lo que esperaban y tampoco nosotros. No queda otra que seguir", dijo a Gol Perú.

¿Raúl Ruidíaz se burló de la goleada a Universitario? Jugador publicó insólito video que enojó a hinchas
Lee también

¿Raúl Ruidíaz se burló de la goleada a Universitario? Jugador publicó insólito video que enojó a hinchas

Añadió que no encuentra explicaciones para entender lo que pasó, sin embargo, confió en que el cuadro analizará los errores y saldrá con una mejor actuación para el encuentro pactado para el próximo domingo contra Sport Huancayo por la Liga 1 del fútbol peruano.

Jorge Fossati hace mea culpa

Luego de finalizar el apabullante encuentro entre Universitario y Palmeiras, donde los locales cayeron por 4 a 0, el director técnico de la U, Jorge Fossati, se pronunció y reconoció que el rendimiento de su equipo no fue el esperado.

"Sorpresivamente, en un aspecto en el que somos fuertes, hoy cometimos errores que no solemos cometer, más allá de las virtudes y la calidad de los jugadores que teníamos al frente. Fueron tres goles en los que nos vulneraron de una manera que normalmente no le pasa a este equipo ni en el plano local ni internacional", indicó ante los medios.

Fossati tras el 0-4 de Universitario ante Palmeiras: "Cometimos errores que no solemos cometer"
Lee también

Fossati tras el 0-4 de Universitario ante Palmeiras: "Cometimos errores que no solemos cometer"

El 'Nono' admitió que la culpa fue suya, y reconoció la gran intensidad y complicación del evento. No obstante, reconoció que sus dirigidos mostraron actitud e intento de reaccionar al fuerte ataque de la escuadra brasileña.

Llegamos y tuvimos situaciones, pero las desperdiciamos; ellos, en cambio, convirtieron las que tuvieron en el primer tiempo. Es un grupo con mucha actitud y hoy la tuvo de vuelta. Fue una mala noche defensiva frente a un gran equipo. Errores que no son propios de los jugadores que actuaron hoy", puntualizó.

De esta manera, se conoció que el volante de Universitario de Deportes, Martín Pérez Guedes, dedicó un sensible mensaje de agradecimiento y mea culpa hacia la hinchada, tras caer goleados por 4-0 contra Palmeiras.

Temas relacionados Copa Libertadores Martín Pérez Guedes Palmeiras Universitario

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA