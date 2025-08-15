¿Raúl Ruidíaz se burló de la goleada a Universitario? Jugador publicó insólito video que enojó a hinchas

15/08/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Universitario cayó estrepitosamente en el duelo de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores por 4-0 ante Palmeiras de Brasil. Pese a que conoció cual era su rival para esta instancia, el elenco crema evidenció más de una falencia defensiva lo cual no fue pasado por los hinchas.

¿Raúl Ruidíaz se burlo de Universitario?

Como era de esperarse, esta inesperada caída generó cientos de burlas en las plataformas virtuales por parte de los hinchas de Alianza Lima y Sporting Cristal. Sin embargo, otro que parece haberse mofado de esta lamentable situación para los cremas es el propio Raúl Ruidíaz.

El actual delantero de Atlético Grau subió una historia en su cuenta de Instagram donde se mostró sonriente mientras escuchaba un tema que mencionó el numero 4. Luego de esta parte, el atacante agudizó su risa y en tono irónico comenzó a decir en portugués: "Algo va a suceder ahora".

De inmediato, cientos de hinchas de Universitario se trasladaron a la red social X (antes Twitter) para despotricar contra Raúl Ruidíaz dejando en claro que dicha publicación era una burla. Muchos de ellos, que antes habían pedido su regreso al elenco merengue, expresaron que el futbolista no debería volver a vestir la camiseta crema.

¿Raúl Ruidiaz se burla de Universitario? Si no fuera así, no hubiera subido esto al saber que se podría malinterpretar. Él vio el partido, que no se haga el loco. pic.twitter.com/04iJul2YAl — José Antonio (@poetadesquina96) August 15, 2025

"Burlarse de algo tan sensible para el club del cual dices ser hincha es algo de lo que es muy difícil volver. Adiós Raúl Ruidíaz", escribió un usuario.

Jorge Fossati reconoce errores tras goleada

Tras el pitazo final, el entrenador de Universitario, Jorge Fossati, se presentó en la conferencia de prensa para dar detalle de lo que fue el pobre rendimiento de su equipo ante el elenco brasileño.

Durante su pronunciamiento, el estratega uruguayo lamentó los errores defensivos cometidos durante este partido asegurando que en ningún otro choque se habían dado e incluso aseguró que este era uno de sus puntos más fuertes.

"Sorpresivamente, en un aspecto en el que somos fuertes, hoy cometimos errores que no solemos cometer, más allá de las virtudes y la calidad de los jugadores que teníamos al frente. Fueron tres goles en los que nos vulneraron de una manera que normalmente no le pasa a este equipo ni en el plano local ni internacional", indicó ante los medios.

De esta manera, Raúl Ruidíaz se habría burlado de Universitario luego de la estrepitosa caída ante Palmeiras por 4-0 en la ida de la Copa Libertadores. Por ello, los hinchas enfilaron contra la 'Pulga' por esta polémica publicación.