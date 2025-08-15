Jefferson Cáceres se despide del Sheffield United: Fue presentado como nuevo jugador del Dunfermline, de Escocia

15/08/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Cambio de aires. Jefferson Cáceres ha sido transferido definitivamente al club Dunfermline Athletic FC, que disputa la Segunda División de Escocia. Así lo confirmó Sheffield United, este viernes 15 de agosto.

Así anunciaron a Jefferson Cáceres en su nuevo club

El club escocés confirmó la llegada del futbolista peruano de 22 años mediante sus redes sociales oficiales. Al respecto, mediante una publicación en su cuenta de 'X' (antes Twitter), la institución deportiva dio a conocer a su flamante fichaje. En este post Jefferson Cáceres luce sonriente portando la camiseta de su nueva 'casa'.

Además, la nueva escuadra del jugador peruano, acompañó la instántanea con un mensaje a modo de bienvenida en el que revelaron por cuántos años es su contrato, sin embargo, prefirieron guardar total discreción con el monto económico por el que llegó el exfutbolista de Melgar.

Publicacion de la cuenta de 'X' del club Dunfermline Athletic FC.

"Dunfermline Athletic FC está encantado de anunciar el fichaje del centrocampista atacante Jefferson Cáceres del Sheffield United por una atrifa secreta. El internacional peruano de 22 años se une a los Pars por un acuerdo de 2 años sujeto a aprobación de visa y liquidación internacional", se puede leer en la descripción del post del cuadro escocés.

El paso de Cáceres al Sheffield United

Si bien ahora Jefferson Cáceres buscará consolidarse en su nuevo club Dunfermline, se pretendía que pudiese continuar en Inglaterra defendiendo los colores del Sheffield United, pero ello ya pasó al recuerdo.

En tal sentido, recordemos que el centrocampista ofensivo llegó al cuadro de Inglaterra en febrero del presente año con un contrato inicial de dos años, con la opción de firmar por un años más. Trascendió que el club inglés pagó cerca de 1.5 millones de dólares por su pase.

Al respecto, durante su estadía por 7 meses en el club en mención, Jefferson Cáceres tuvo un debut soñado al formar parte de la Sub-21, en la que anotó un gol y brindó una asistencia. Sheffield United pretendía formar al jugador peruano, no obstante, ello nunca se concretó porque finalizó por ser relegado.

Cabe destacar, que en el inicio de la temporada 2025/2026 de la Championship, Sheffield United debutó con una dura goleada de 4-1 en calidad de local ante Bristol City.

De esta manera, el futoblista peruano Jefferson Cáceres se convirtió en nuevo jugador del club Dunfermline Athñletic FC, de la Segunda Divisón de Escocia, procedente del Sheffield United, de Inglaterra, equipo en el que permaneció siete meses.