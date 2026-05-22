Julio César Uribe rompe su silencio tras derrota de Sporting Cristal: "No los vamos a huev..."

22/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La situación en Sporting Cristal es sumamente tensa tras la eliminación y los malos resultados registrados esta semana en la Copa Libertadores. El Director General de Fútbol, Julio César Uribe, decidió enfrentar las críticas y aclarar su posición ante los seguidores celestes muy molestos.

La postura del directivo ante el descontento

Según Líbero, el dirigente enfatizó que la institución valora profundamente a sus fanáticos, aunque reconoció que existe una brecha importante por los resultados. Uribe sostiene que el club no busca engañar a nadie y que la molestia actual es totalmente entendible por todos.

"No los vamos a huevear", declaró Uribe.

El directivo remarcó que el equipo profesional siente el dolor de los hinchas al no alcanzar las metas trazadas. Además, señaló que es necesario mantener la calma y trabajar unidos para mejorar el rendimiento colectivo en lo que resta del torneo local.

Julio César Uribe: "Al hincha no vamos a hueviar si eso quieren escuchar en criollo, tenemos la misma bronca o más que ellos"



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Las directrices del club apuntan a fortalecer los procesos internos para salir de esta mala racha. Uribe subrayó que, aunque las críticas son válidas, el respeto mutuo debe prevalecer para construir un camino sólido que permita retomar la senda de los triunfos necesarios.

Un llamado a la reflexión institucional

Uribe también sugirió que los aficionados deben cuidar las formas al momento de exigir mejoras al plantel profesional. Para el dirigente, la confrontación constante no ayuda a solucionar los problemas internos que enfrenta actualmente la plantilla bajo su supervisión en esta temporada.

El Director General busca transmitir calma mientras el cuerpo técnico analiza los errores tácticos cometidos recientemente. La directiva mantiene su respaldo a los jugadores, pero insiste en que la exigencia deportiva debe mantenerse en los niveles históricos que demanda la camiseta de este club.

El trabajo diario en las instalaciones de La Florida se ha intensificado buscando corregir las fallas defensivas observadas. Los integrantes del plantel son plenamente conscientes de la responsabilidad que implica defender estos colores ante una hinchada tan exigente como lo es la celeste.

La planificación estratégica del club también considera ajustar el enfoque táctico para los siguientes encuentros oficiales. El compromiso de los jugadores permanece firme mientras intentan consolidar una idea de juego clara que permita obtener mejores resultados positivos durante el resto del año.

Finalmente, la dirigencia espera que la unidad entre todos los estamentos de la institución sea clave para superar este desafío deportivo. El objetivo principal sigue siendo recuperar la identidad competitiva que caracteriza al club mientras se busca escalar posiciones importantes en la tabla.