Conductor de combi informal pinchó su propia llanta para evitar intervención de ATU y ser llevado al depósito

22/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

ATU continúa realizando operativos en diferentes partes de Lima para enfrentar la informalidad en el transporte público. Por ejemplo, en San Martín de Porres, una combi que circulaba por la avenida Perú fue intervenida al evidenciar condiciones deplorables.

Chofer de combi pinchó llanta para evitar intervención

A través de sus redes sociales, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao mostró el precisó momento en el que el conductor de esta unidad, que transportaba pasajeros sin la autorización correspondiente, pincha una de sus llantas para evitar que el vehículo sea enviado al depósito.

Al momento de la intervención, agentes de la Policía Nacional del Perú y de ATU intervinieron al conductor que no presentó los documentos correspondientes. A eso se le suma que la combi presentaba malas condiciones para el transporte público y contaba con 38 años de antigüedad.

Al verse acorralado, el sujeto optó por pinchar la llanta trasera del vehículo para evitar ser llevado al depósito. Pese a todo, la unidad será chatarreada por la entidad adscrita al MTC al no cumplir con las condiciones mínimas para continuar en las calles.

"Un conductor pinchó la llanta de su propia combi para evitar la intervención. Las unidades circulaban sin SOAT, con conductores sin licencia, multas millonarias y hasta más de 40 años de antigüedad. Tres vehículos informales fueron retirados de circulación y serán chatarreados", indicaron.

🚨 Un conductor pinchó la llanta de su propia combi para evitar la intervención.



Las unidades circulaban sin SOAT, con conductores sin licencia, multas millonarias y hasta más de 40 años de antigüedad. pic.twitter.com/WFpg2DTvbI — Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) May 22, 2026

Más de 800 mil soles en multa

El operativo de ATU continuó por otros puntos de San Martín de Porres interviniendo a una cúster en la transitada avenida José Granda. Esta unidad tampoco contaba con el permiso reglamentario, SOAT y para colmo de males, el conductor tampoco tenía el brevete correspondiente.

Tras ser verificada en el sistema, el vehículo de placa W2Z-791 superaba los 800 mil soles en papeletas por informalidad. Al igual que la unidad anterior, esta fue llevada al depósito por las autoridades.

Lamentablemente, esta es una moneda corriente en toda Lima Metropolitana donde cientos de unidades realizan el servicio de transporte público sin contar con los requerimientos mínimos para ello. Es importante precisar que, en el país, los accidentes de tránsito continúan siendo la principal causa de muerte en todo el territorio.

De esta manera, un chofer de combi pinchó la llanta de su propio vehículo para evitar que este sea llevado al depósito de ATU. Durante la intervención se constató que la unidad no tenía el permiso para operar, además de contar con casi 40 años de antigüedad.