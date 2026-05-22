Trabajadores CAS exigen a candidatos presidenciales comprometerse con ley que otorga CTS y gratificación

22/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Los trabajadores del Estado bajo el régimen de Contratación Administrativa de Servicios (CAS) se encuentran exigiendo a los candidatos presidenciales Keiko Fujimori y Roberto Sánchez a comprometerse con la implementación de la Ley N° 32563, que busca otorgarles CTS y gratificaciones.

Trabajadores CAS exigen compromiso con Ley 32563

A medida que la fecha de la segunda vuelta se acerca, un mayor número de instituciones, gremios y ciudadanos en general expresan sus exigencias a los candidatos presidenciales, convocándolos a participar de diálogos en los cuales debatan sobre sus propuestas técnicas.

En este contexto, la Confederación Intersectorial de Trabajadores Estatales del Perú (CITE Perú) ha convocado a los candidatos de Fuerza Popular y Juntos por el Perú a participar del Congreso Nacional CAS en donde se pretende debatir sobre la Ley 32563.

Según indican en su comunicado, dicho espacio está orientado a conversar sobre la constitucionalidad de la normativa, así como a discutir el financiamiento para garantizar la entrega de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) y la gratificación.

La cita está programada para el 04 de junio del 2026. El evento , que iniciará a las 9:00 a.m., tendrá lugar en el Gran Teatro de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) y contará como panelistas invitados al economista Gustavo Guerra García y la constitucionalista María Antonieta Gonzales.

Comunicado de CITE Perú

Preocupación por ley que da CTS y gratificación a trabajadores CAS

Si bien el ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña, ha confirmado que los trabajadores CAS recibirán el pago de gratificación durante julio de 2026, el monto final del beneficio laboral todavía no ha sido definido.

Según indicó el titular del MEF en una entrevista con Exitosa, varias entidades públicas han confirmado contar con los fondos para garantizar el desembolso; no obstante, no todos cuentan con la posibilidad de realizar los pagos en su totalidad.

Asimismo, el funcionario público ha sugerido que la aplicación de la ley sería gradual y se sugiere que el monto inicial que se pague sería menor para subir en el futuro a lo que señala la norma promulgada.

En conclusión, la Confederación Intersectorial de Trabajadores Estatales del Perú (CITE Perú) exige a los candidatos presidenciales Keiko Fujimori y Roberto Sánchez a comprometerse con el cumplimiento de la ley que da gratificación y CTS, en un nuevo gobierno.