Magaly Medina reacciona a comentarios de Paloma Fiuza sobre Mario Hart: "Ella no cierra la puerta"

22/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

En la última edición del programa de la conductora Magaly Medina el pasado 21 de mayo, la figura mediática se refirió a las declaraciones brindadas por la modelo y ex chica reality Paloma Fiuza sobre su vínculo con Mario Hart tras las especulaciones que vienen realizándose por un comentario dado por Israel Dreyfus.

Declaraciones de la modelo Paloma Fiuza

Luego de lo comentado por el conductor del programa de streaming Israel Dreyfus al relacionar sentimentalmente a Paloma Fiuza y Mario Hart, se han armado diversas especulaciones sobre el tema. Por esta razón, la modelo brasilera asistió al conversatorio que se realiza en el canal dirigido por Maria Pía Copello y aclaró las cosas que se vienen diciendo sobre ella y el aún esposo de Korina Rivadeneira.

"Si yo respondo que voy, va a quedar en una situación complicada, me parece atractivo, pero creo que el está pasando por un proceso, nosotros no queremos hacer tanta pregunta para el porque es algo incómodo, creo que primero el tiene que solucionar su situación, yo estoy viviendo una etapa de mi vida que estoy soltera, estoy libre, estoy abierta para conocer, pero creo que él tiene que solucionar su vida primero" , enfatizó la modelo brasilera.

Magaly Medina reacciona ante los nuevos comentarios de la modelo

Fiel a su estilo, la periodista de espectáculos Magaly Medina, dio su punto de vista sobre los comentarios dados por Paloma Fiuza en el programa de streaming 'Sin + que decir' en el que contó el vínculo que actualmente mantiene con Mario Hart.

De manera concisa, la popular 'Urraca' dijo que la modelo conociendo como se manejan los temas de la farándula, comentó que le gusta el aún esposo de Korina Rivadeneira y no descarta la posibilidad de entablar con el una relación a futuro.

"Ella no cierra la puerta, o sea se ha aguantado mucho de decir pero ha aceptado que le gusta, ha aceptado que conversan y ha sido estoy soltera pero el tiene que resolver sus problemas, o sea si Mario resuelve sus problemas se reencuentra con el mismo rápidamente parece que a ella no le disgustaría nada empezar algo con el chato Hart", comentó Magaly Medina.

Finalmente, estas declaraciones hechas por Paloma Fiuza destacarían la cercanía que mantiene con el ex chico reality y sus intenciones si es que el soluciona los temas pendientes relacionados a su actual separación con la madre de sus hijos Korina Rivadeneira.