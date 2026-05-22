Elecciones Generales 2026: Peruanos con DNI vencido no podrán votar en la segunda vuelta

22/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Las autoridades electorales han vuelto a enfatizar que contar con el Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente es un requisito indispensable para poder ejercer el derecho al voto este domingo 7 de junio.

Ciudadanos con DNI vencido no podrán votar

Esta segunda vuelta electoral se perfila como uno de los momentos más cruciales de todo el proceso, por lo que se insta a la población a revisar la caducidad de su documento con anticipación para evitar inconvenientes durante la jornada de votación.

Sin embargo, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) lanzó una advertencia clave: quienes tengan el DNI vencido no podrán sufragar en esta segunda vuelta. La medida marcó una diferencia respecto de la primera jornada electoral, en la que se habilitó de manera excepcional el uso de documentos caducos.

La advertencia apuntó, sobre todo, a quienes tienen el trámite avanzado pero no han recogido su documento. De acuerdo con la entidad, hay 584 mil DNIs de mayores de edad ya emitidos y listos para entrega, pero aún no han sido retirados por sus titulares.

Segunda vuelta

Reniec amplía atención los fines de semana en 157 agencias a nivel nacional

Karim Pardo, directora de Servicios Registrales del Reniec, informó que la entidad decidió ampliar su atención y abrir sábados y domingos en el horario de 08:15 a.m. a 12:45 p.m. , con el objetivo de facilitar dos servicios puntuales: trámites de DNI y, especialmente, entrega de DNIs ya listos.

Según precisó, la medida regirá en 157 agencias a nivel nacional. En Lima, detalló, serán 30 agencias las que atenderán ese fin de semana bajo el horario ampliado. Para conocer el listado exacto de sedes habilitadas, la funcionaria pidió revisar la página web y las redes sociales institucionales del Reniec.

La directora de Servicios Registrales explicó que la ampliación no se limitará a un solo fin de semana. Ante la consulta del canal sobre si la atención se repetiría en las fechas siguientes, respondió que el esquema continuará el 30 y 31 y que, para el día de las elecciones, también se habilitarán agencias con un "horario especial", que la entidad comunicará con mayor detalle en los próximos días.

Los centros MAC mantienen el horario que define la institución a cargo de esos módulos, mientras que algunas sedes dentro de hospitales y centros maternos pueden tener horarios distintos por su tipo de atención. Para el público general, insistió, la referencia es el horario ampliado de 08:15 a 12:45 en las 157 agencias habilitadas.