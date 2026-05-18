Comisión de Educación cita a titular del Minedu por toma de San Marcos y falta de becas ofrecidas por Pronabec

18/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Comisión de Educación del Congreso citó a la titular del Minedu, María Cuadros, para que ofrezca información sobre las protestas en la Universidad Nacional Mayor de san Marcos (UNMSM), la situación de las becas ofrecidas por el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), entre otros temas.

Titular del Minedu responderá por toma de la UNMSM

Según indica el portal web del Congreso, la titular del Ministerio de Educación ha sido citada con urgencia para este martes 19 de mayo a las 9:00 a.m. en la sala 5 del Edificio Víctor Raúl Haya de la Torre del Parlamento. En la sesión, la ministra María Cuadros deberá informar sobre tres puntos principales.

Primero, deberá comunicar sobre las "acciones correctivas y alternativas de solución" para enfrentar la problemática en la Universidad Nacional de Jaén, que se encuentra tomada por la suspensión del servicio de comedor universitario.

Segundo, sobre las acciones que tomará en conjunto con la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) en torno a la toma del campus de la UNMSM, considerando los "derechos fundamentales del estudiante y la integridad de la comunidad universitaria".

Cabe precisar que el campus universitario de la Decana de América se encuentra desde la semana pasada tomado por los estudiantes, quienes protestan en contra de un proyecto de ley que pretende la reelección de rectores y vicerrectores en las universidades públicas.

Falta de becas en Pronabec en agenda

Finalmente, la titular del Minedu tendrá que responder por las "acciones urgentes para atender la problemática del desfinanciamiento" de varias becas del Pronabec, entre ellos, la Beca 18 y la Beca Generación del Bicentenario.

El Pronabec enfrenta un déficit presupuestal que impide la adjudicación de nuevas becas debido a que el Congreso de la República no aprobó el monto económico solicitado. El organismo solicitó 47 millones de soles, pero solo se le aprobó 35 millones.

En el caso de la Beca Bicentenario, cientos de jóvenes que fueron admitidos en prestigiosas universidades del extranjero se encuentran en la incertidumbre o han perdido su derecho de inscripción por no contar con la subvención estatal.

En conclusión, la comparecencia de la ministra María Cuadros ante la Comisión de Educación resulta clave para esclarecer el rumbo que tomará el Ejecutivo frente a la creciente crisis en el sector universitario, marcada por las tomas de los campus en Jaén y la UNMSM, así como por la situación de las becas del Pronabec.