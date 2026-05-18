Gabriel Meneses, participante de "EEG", fue operado tras caída y su padre da detalles de su estado: "Todo fue un éxito"

18/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El chico reality, Gabriel Meneses, generó preocupación entre los seguidores de Esto es Guerra luego de sufrir una fuerte caída durante una de las competencias del programa.

El domingo 17 de mayo, su padre, Javier Meneses, compartió detalles sobre la intervención quirúrgica a la que fue sometido su hijo y transmitió alivio respecto al resultado del procedimiento. La operación resultó exitosa y Gabriel se encuentra en proceso de recuperación bajo vigilancia médica.

Padre de Gabriel Meneses da detalles de su estado de salud

En la antesala a la cirugía, Javier Meneses acompañó a su hijo en la clínica. Gabriel, pese a la situación, mostró fortaleza y optimismo. Su padre lo interrogó sobre su ánimo momentos antes de ingresar a la sala de operaciones y la respuesta fue inmediata: "Voy a salir como nuevo".

Esta actitud contrastó con el nerviosismo que admitió sentir el propio Javier, quien recurrió a su perfil de Facebook para expresar los sentimientos que lo embargaron mientras su hijo permanecía en el quirófano.

El padre de Gabriel comunicó en sus redes que la cirugía, que se extendió por cerca de dos horas, se realizó con éxito, y agradeció especialmente al médico tratante: "Pero a Dios gracias, la operación (2 horas) fue un éxito. Agradecer al Dr. Alberto Salazar, un capo. Así que ya, uffff, más tranquilo y a recuperarse, querido y amado hijo. PD: Gabriel es mi clon.", concluyó.

Gabriel Meneses sufre accidente durante competencia

El integrante de los "Combatientes" perdió el control mientras realizaba una prueba física y terminó impactando violentamente contra una estructura mientras se enfrentaba a Raúl Carpena.

@eegoficial ¡GABRIEL SE GOLPEA LA ESPALDA! 😰 La fuerza de su cuerpo lo hizo volar y caer casi fuera de la net... Golpeándose gravemente la columna 😔 ¡Esperamos que se recupere pronto! 🙏🏼 [Mira los programas completos y 100% GRATIS* -Solo Perú- en #tvGO] [Link en la BIO ↑] ♬ sonido original - EEG

Tras el accidente, el joven fue auxiliado inmediatamente por el equipo médico del programa y posteriormente trasladado a una clínica para ser sometido a diversos exámenes. Horas después, el propio Meneses reapareció desde el centro médico para contar detalles de su delicado estado de salud.

"Tengo fractura en las vértebras. Me están trayendo los resultados de las resonancias para ver si es fractura en una o en dos. Lo que me tranquiliza es que puedo mover todo", declaró el competidor desde la clínica.

El joven también explicó el dramático momento que vivió tras el fuerte impacto y confesó que quedó prácticamente paralizado por el dolor.

"Al caer me golpeé con mi propia rodilla y como que eso me noqueó un poco. Sentí todo el corrientazo atrás y era un dolor que me dejó en shock. Simplemente estaba concentrado en respirar", agregó.

El accidente de Gabriel Meneses volvió a generar cuestionamientos sobre las medidas de seguridad en los realities de competencia. Incluso, la conductora Magaly Medina criticó la peligrosidad de este tipo de pruebas y recordó otros accidentes ocurridos en el programa.