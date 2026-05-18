Binacional vuelve a la Liga 1: TC declara fundada su demanda y ordena a la FPF reintegrarlos para el 2027

18/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El fútbol peruano vuelve a definirse en los escritorios. Esta vez, el Tribunal Constitucional declaró fundada la demanda impuesta por Deportivo Binacional por lo que ordenó a la Federación Peruana de Fútbol su regreso a la Liga 1 a partir del 2027.

Deportivo Binacional regresará a la Liga 1 en el 2027

En agosto del 2025, el club de Juliaca fue descendido por la FPF luego que el Poder Judicial fallara a su favor. Sin embargo, el elenco puneño emitió un comunicado por esos días anunciando que este fallo era irregular por lo que anunciaban que acudirían al TC para hacer valer sus derechos.

Finalmente, tras más de ocho meses, el Tribunal Constitucional falló en favor de Deportivo Binacional quien había presentado una demanda por indebido proceso. En el documento se observa que la entidad ordena a la Federación Peruana de Fútbol modificar la tabla de posiciones del torneo 2023 con las sanciones impuestas a Sport Boys.

TC falla en favor de Binacional y ordena a la FPF reponerlos en la Liga 1 del 2027.

Con ello, la entidad falla de manera definitiva en favor del 'Poderoso del Sur' que inició una batalla legal contra la Federación por volver a la máxima categoría del fútbol peruano del cual descendió justamente en la edición 2023.

"DISPONER que el Club Escuela Municipal Deportivo Binacional mantiene la categoría en la Primera División de Fútbol Profesional del Perú, debiendo ser incorporado en el Torneo Liga 1-2027", indicó el TC.

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