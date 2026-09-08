Comisión de Procedimientos Especiales del Senado aprueba informe que propone ratificar a Julio Velarde en el BCRP

08/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Comisión de Procedimientos Especiales del Senado aprobó por mayoría este martes 8 de septiembre, el informe que recomienda la ratificación de Julio Velarde Flores como presidente del directorio del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

En su sesión llevada a cabo esta tarde, el grupo de trabajo parlamentario que preside el senador Hugo Ccahuana Aymachoque (Juntos Por el Perú), avaló la continuidad del funcionario con nueve votos a favor, dos votos en contra y una abstención.

Ratificación deberá verse en el Pleno del Senado

Como se recuerda, este procedimiento realizado se da luego de que el Gobierno ratificara el nombramiento de Julio Velarde al mando del BCRP, tras la promulgación del la Resolución Suprema N.º 258-2026-PCM, publicada el pasado 21 de julio.

Es importante recordar que, el pasado 06 de julio, el economista aceptó el pedido de Keiko Fujimori Higuchi para que continúe al mando del Banco Central por un período mas; es decir, por cinco años. Dicho cargo lo viene ocupando desde octubre de 2006, en el marco del segundo gobierno del entonces presidente Alan García Pérez.

Cabe precisar que, según el artículo 86 de la Constitución, el BCRP está conformado por un directorio conformado por siete miembros, de los cuales el Poder Ejecutivo de turno designa a cuatro integrantes, incluido a su presidente, y los otros tres miembros son elegidos por el Congreso de la República.

Bajo esta consideración, Ccahuana Aymachoque afirmó, al sustentar el informe, que Velarde Flores cumple con los requisitos aplicables al cargo, establecidos en la Constitución Política del Estado, la Ley Orgánica del BCRP, el Reglamento del Senado y las normas conexas.

De acuerdo con lo establecido en el literal e) del artículo 203 del Reglamento del Senado, el informe será puesto a disposición de la Junta de Portavoces para que se agende en el Pleno del Senado para su "inmediata deliberación y votación".

(Noticia en desarrollo...)