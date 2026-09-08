Niño celebra al estilo de Cristiano Ronaldo la caminata de su hermano con parálisis: "¡Siuuu!"

08/09/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Un video protagonizado por dos hermanos gemelos de cinco años se volvió viral en redes sociales. Keyler acompaña a Keylor durante sus ejercicios para mejorar la movilidad, mientras lo anima con entusiasmo y celebra sus avances. La escena ocurrió en Cartagena, Colombia, donde ambos viven junto a su familia.

El apoyo de su hermano durante los ejercicios

Keylor nació prematuramente, a los seis meses de gestación, y posteriormente fue diagnosticado con parálisis cerebral, condición que afecta su movilidad. Sus padres comenzaron a notar diferencias en su desarrollo cuando Keyler, su hermano gemelo, avanzaba en algunas actividades que Keylor todavía no podía realizar por sí mismo.

Según El Colombiano, el padre de los niños, Jairo Palomino, explicó que la familia identificó la situación porque Keyler ya gateaba mientras Keylor no lo hacía. También observaron que el menor tenía dificultades para mover correctamente la cabeza, por lo que decidieron llevarlo a realizarse estudios médicos.

En las imágenes difundidas en redes sociales, Keyler permanece junto a su hermano mientras realiza ejercicios de movilidad. El menor lo anima, cuenta sus pasos y celebra cuando consigue avanzar. Entre las frases que se escuchan durante el video están "¡Vamos hermanito!" y "¡Tú puedes, hermanito!".

La familia realiza parte de estos ejercicios dentro de su vivienda. Para ayudar a Keylor, han adaptado distintos elementos disponibles en casa, entre ellos dos palos de escoba utilizados como apoyo, además de sillas y mesas que fueron acondicionadas para las actividades de movilidad.

🥹 Niño se hizo viral por apoyar a su hermanito con parálisis durante las terapias.



Mientras Keylor, un niño de 5 años con parálisis cerebral que afecta su movilidad, realiza sus fisioterapias, su hermano le da palabras de ánimo: "Tú puedes, hermanito".



El video se ha hecho... pic.twitter.com/tSsOVIndpg — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) September 7, 2026

Una familia que busca mejorar sus condiciones

Los padres de los niños son Jairo Palomino y Katery Orozco, quienes viven en Cartagena junto a sus hijos. Jairo se dedicaba al mototaxismo, pero, según lo informado por El Colombiano, lleva aproximadamente un año sin contar con un trabajo estable.

La familia también enfrenta dificultades para mantener las terapias y adecuar un espacio apropiado para Keylor. Por ello, busca mejorar las condiciones de su vivienda y contar con mayores recursos para continuar apoyando los ejercicios que realiza el niño durante su proceso de rehabilitación.

Keylor además tiene un sueño relacionado con el fútbol: conocer al futbolista colombiano Richard Ríos, a quien admira. Su hermano Keyler, por su parte, tiene como jugador favorito a Luis Díaz. Ambos intereses forman parte de las historias que la familia ha compartido sobre los niños.

El video también muestra una referencia a Cristiano Ronaldo mediante la celebración "Siuuu", utilizada por Keyler durante el momento que acompaña a su hermano. La presencia de esta celebración fue uno de los elementos que llamó la atención de usuarios y medios que difundieron las imágenes.