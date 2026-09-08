Comisión de Energía y Minas: citan a ministro Guillermo Shinno para que exponga su plan de trabajo

08/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

La Comisión de Energía y Minas acordó invitar al ministro Guillermo Shinno, titular del sector, para que se exponga sus planes e informe sobre la Política General del Sector Energía y Minas ante el grupo de trabajo. La cita está pactada este 15 de septiembre, durante una sesión de la comisión.

Convocatoria a Guillermo Shinno y fiscalización de la agenda minera nacional

El acuerdo impulsado por la representación parlamentaria busca evaluar los lineamientos estratégicos que guiarán la gestión del sector extractivo en los próximos meses. La iniciativa aprobada en el seno de la comisión contó con un respaldo mayoritario de dieciocho legisladores, reflejando el interés transversal por conocer el mapa de ruta en materia energética.

"Otro de los puntos que deberá explicar Shinno durante su próxima presentación ante el grupo de trabajo es el avance en la presentación de la Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE)", se precisó durante el desarrollo de la sesión ordinaria.

Asimismo, los integrantes del grupo parlamentario manifestaron su preocupación por el impacto social y ambiental derivado de los proyectos en marcha. Por ello, el pliego de preguntas requerirá al ministro detallar los mecanismos de mitigación ambiental y las estrategias de diálogo territorial en las áreas de influencia directa de las operaciones extractivas.

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Evaluación del pedido de facultades legislativas y debate parlamentario

Paralelamente al llamado ministerial, el grupo de trabajo emitió su pronunciamiento técnico sobre las prerrogativas legislativas solicitadas por el Gobierno Central. Luego de una votación ajustada que concluyó con once votos en contra de la viabilidad y ocho a favor, la comisión desestimó delegar facultades al Ejecutivo en las materias correspondientes a su sector.

La decisión generó posiciones encontradas en la mesa de discusión. Por un lado, sectores de la oposición criticaron el dictamen al considerar que el informe de presidencia carecía de un sustento técnico profundo frente a la propuesta oficialista, abriendo la posibilidad de presentar una postura en minoría para salvar el proyecto gubernamental.

Por otra parte, parlamentarios oficialistas y de bancadas aliadas defendieron la necesidad de someter cualquier reforma estructural a un debate público con participación de los actores sociales. La postura mayoritaria sostuvo que otorgar facultades sin una consulta ciudadana previa comprometería la estabilidad legislativa y la resolución pacífica de los conflictos socioambientales.

En ese sentido, la Comisión de Energía y Minas reafirma su rol fiscalizador y de contrapeso político para garantizar que la política energética y las reformas mineras respondan a un debate transparente y participativo.