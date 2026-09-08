Ignacio Buse reacciona ante la muerte de Gastón Acurio a los 95 años: "Serás eterno, abuelito"

08/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El fallecimiento de Gastón Acurio Velarde, exsenador y dirigente histórico de Acción Popular, fue confirmado este lunes 7 de septiembre. Su muerte provocó mensajes de despedida, entre ellos el de su nieto Ignacio Buse, quien recordó al político mediante una publicación vinculada a su familia.

Ignacio Buse despidió a su abuelo

El tenista Ignacio Buse despidió a su abuelo Gastón Acurio Velarde, fallecido a los 95 años. La familia Acurio comunicó la noticia mediante redes sociales, mientras distintas figuras expresaron condolencias. El caso también recordó la trayectoria pública del exministro y exsenador peruano durante décadas.

Gastón Acurio Velarde nació en Cusco el 25 de diciembre de 1930 y fue ingeniero civil. Su carrera estuvo vinculada a Acción Popular y a Fernando Belaúnde Terry, durante cuyo primer gobierno ocupó el Ministerio de Fomento y Obras Públicas.

El tenista reaccionó.

Acurio Velarde también ejerció como senador de la República durante tres periodos. Su trayectoria política estuvo relacionada con Acción Popular, partido del que fue dirigente histórico. El fallecimiento ocurrió el lunes 7 de septiembre y fue informado públicamente por su hijo, el chef Gastón Acurio.

"Siempre llevaremos una parte de él con nosotros. Serás eterno, abuelito", lamentó.

El mensaje de Ignacio Buse apareció entre las muestras de afecto recibidas por la familia tras conocerse el fallecimiento. El tenista, nieto de Gastón Acurio Velarde, publicó unas palabras dedicadas a su abuelo en la publicación realizada por su tío, Gastón Acurio.

La despedida del deportista se produjo después de que Gastón Acurio comunicara la muerte de su padre mediante fotografías familiares. El chef recordó públicamente a Acurio Velarde y destacó aspectos de su vida familiar, además de mencionar la relación que mantuvieron como padre e hijo.

Una trayectoria ligada a Acción Popular

Acurio Velarde desarrolló una carrera pública junto a figuras históricas de Acción Popular y mantuvo una presencia política durante distintos periodos. Su vida quedó vinculada tanto a la gestión estatal como a su familia, entre cuyos integrantes figura el tenista Ignacio Buse.

El fallecimiento de Gastón Acurio Velarde reúne así dos dimensiones informativas: su trayectoria como exministro y exsenador, y la despedida familiar expresada por Ignacio Buse. El tenista recordó públicamente a su abuelo tras la noticia difundida por Gastón Acurio en redes sociales.

La muerte de Gastón Acurio Velarde deja registrada su trayectoria política y familiar. Ignacio Buse, su nieto, expresó públicamente su despedida tras conocerse el fallecimiento del exsenador a los 95 años. La familia comunicó la noticia y recibió mensajes de condolencia por parte de distintas figuras.