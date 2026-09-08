Capturan a presunto feminicida de Tingo María que apuñaló a su expareja tras salir de una discoteca

08/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tras permanecer en la clandestinidad durante más de dos meses, agentes del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Leoncio Prado lograron la captura de Abelardo Caballero Ospino (31), alias "Pepón", principal investigado por el feminicidio de su expareja, Luz María Cachique Céspedes.

La intervención policial se concretó en la carretera de acceso al centro poblado de Puerto Súngaro, en la provincia de Puerto Inca, tras dos días de seguimiento operativo dirigidos por el comandante PNP Fernando Terrones Cruz.

Atacó al verla salir de discoteca

El crimen ocurrió en la madrugada del 21 de junio en la cuadra seis de la avenida Alameda Perú, en Tingo María. La víctima, una comerciante que administraba un restaurante para sostener a su hijo de ocho años, salía de un establecimiento nocturno acompañada de su pareja y su hermano cuando fue interceptada por Caballero Ospino.

El agresor le asestó una estocada en la pierna que le comprometió la arteria femoral, provocando una severa hemorragia que le causó la muerte antes de llegar al hospital. Durante la agresión, el hermano de la víctima también resultó con heridas de consideración al intentar defenderla.

Protección que no funcionó

Las investigaciones y registros de videovigilancia revelaron que el sospechoso aguardó en los exteriores del local tras causar destrozos en el vehículo de la pareja de la víctima. El trágico desenlace puso en evidencia la ineficacia de las medidas de protección que un Juzgado de Familia de Tingo María había dictado a favor de Luz María tras denunciar reiterados episodios de acoso, violencia física y amenazas.

Tras su captura, el imputado fue trasladado bajo custodia a la Policía Judicial y puesto a disposición del Ministerio Público para responder por el presunto delito de feminicidio.

Hombre atacó con arma blanca e hirió a hermano de la víctima.

La captura de Abelardo Caballero Ospino representa un paso fundamental para que el crimen de Luz María Cachique no quede en la impunidad y se otorgue justicia a su familia y al menor que quedó en orfandad.

Sin embargo, el trágico caso vuelve a poner bajo el escrutinio público las severas falencias en la fiscalización de las órdenes de alejamiento, evidenciando la urgente necesidad de articular mecanismos policiales y judiciales de monitoreo en tiempo real que garanticen la protección efectiva de las víctimas antes de que la violencia escale a desenlaces fatales.