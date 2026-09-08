Alianza estratégica: Perú y Japón impulsarán inversiones y cooperación técnica en el sector minero

08/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Perú y Japón reafirmaron sus lazos bilaterales con el objetivo de potenciar la inversión privada y la innovación tecnológica en el sector extractivo. Durante su gira oficial en Tokio, el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno Huamaní, acordó con las autoridades del país asiático consolidar la asociación estratégica bilateral en el marco de la Hoja de Ruta 2024-2033.

La delegación peruana planteó una hoja de trabajo operativa orientada a poner en marcha proyectos piloto en hidrógeno verde y generación distribuida en el territorio nacional.

Plan de trabajo trienal, transferencia tecnológica y alianzas empresariales

Durante los encuentros oficiales en la capital japonesa, el titular del Minem propuso al Ministerio de Economía, Comercio e Industria del Japón (METI) un plan de trabajo con un horizonte de tres años que incluye nueve acciones técnicas y comerciales.

Asimismo, en la reunión sostenida con la Organización Japonesa para la Seguridad de los Metales y la Energía (Jogmec), se evaluó el avance de los programas de cooperación técnica enfocados en el uso de métodos de análisis de imágenes y teledetección para el monitoreo de actividades mineras, iniciativa que ya ha capacitado a funcionarios del Minem y del Ingemmet.

Otras inversiones para el país

Como parte de las acciones para afianzar la confianza de los capitales privados, el ministro Shinno sostuvo reuniones con altos directivos de las empresas Mitsubishi Corporation, Mitsui & Co. y Sumitomo Metal Mining.

Durante las conversaciones, remarcó que el Perú constituye un socio estratégico para Japón en las cadenas de suministro de minerales críticos y tierras raras, subrayando la importancia de conectar el potencial geológico peruano con la capacidad tecnológica y financiera de Japón. Tras culminar su agenda en Tokio, la autoridad peruana se dirigirá a China para representar al país en la XVI Reunión Ministerial de Energía del Foro Asia-Pacífico (APEC).

La consolidación de esta alianza estratégica con Japón refleja el papel determinante del sector minero-energético como motor de desarrollo económico y polo de atracción de capital extranjero de alta tecnología.

La ejecución efectiva del plan trienal no solo permitirá diversificar la matriz energética nacional mediante energías limpias como el hidrógeno verde, sino que garantizará la adopción de estándares internacionales de monitoreo ambiental y eficiencia, posicionando al Perú como un actor competitivo y confiable en la cadena de suministros de minerales críticos a escala global.