Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transportes cita a Rafael Rey para que responda por la Nueva Carretera Central

08/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

La Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transportes de la Cámara de Diputados aprobó citar al ministro de Transportes y Comunicaciones, Rafael Rey, con la finalidad de que exponga el estado situacional del proyecto de la Nueva Carretera Central.

Como se recuerda, el pasado 6 de julio fue promulgada la Ley N.º 32696, dispositivo que fortalece el marco legal de la Nueva Carretera Central, declarando este megaproyecto de "necesidad pública y de preferente interés nacional", con el propósito de garantizar su ejecución, financiamiento y continuidad, como una de las principales obras de infraestructura vial del país.

Exposición será el martes 15 de setiembre

En su nueva sesión llevada a cabo este martes 8 de septiembre, el grupo de trabajo parlamentario que preside el diputado Luis Quispe Candia (Partido del Buen Gobierno), aprobó por unanimidad citar al ministro de Transportes para el martes 15 del mismo mes.

Cabe precisar que, la moción que invita al miembro del Gabinete Ministerial fue formulada por el diputado de Ahora Nación, César Augusto Muedas Balbiese, con el objetivo de transparentar el avance físico, el financiamiento y el cronograma definitivo del proyecto que abarca Ate, Cieneguilla, Antioquía, Santo Domingo de los Olleros, Cuenca, Langa, Huarochirí, San Mateo y Yauli.

Asimismo, la solicitud recuerda que durante su mensaje a la nación de asunción al cargo, la presidenta Keiko Fujimori anunció que su Gobierno culminará la ejecución de esta importante obra de conectividad vial.

Otro punto a abordar es la situación del túnel Pariachi. Según el oficio, está contemplado en la Ley de Presupuesto 2026 por un monto que asciende a 190 millones de soles. No obstante, en el último Crédito Suplementario aprobado por el Congreso saliente no se adicionó ninguna partida para esta obra. "Resulta necesario conocer las acciones de este Gobierno", plantea el documento.

Inician traslado de 25 puentes modulares por el FEN

Durante la jornada de este martes 8 de septiembre, la presidenta de la república, Keiko Fujimori, lideró el traslado de 25 puentes modulares metálicos hacia zonas del norte y sur del país, como parte de las acciones preventivas destinadas para garantizar la conectividad vial y fortalecer la capacidad de respuesta ante posibles emergencias ocasionadas por el Fenómeno El Niño.

"Estos son puentes modulares que tienen una capacidad de adaptación, que se arman de acuerdo a la necesidad, y la ventaja es reducir los tiempos de respuesta con una instalación en menor tiempo para restablecer el tránsito, evitando así que la población permanezca incomunicada durante días o semanas, o que nuestros pequeños productores no puedan hacer llegar los frutos de su trabajo al mercado", señaló.

En esa línea, la jefa de Estado indicó que tanto el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional (Provías) tienen la tarea de identificar los puntos de mayor riesgo, distribuir adecuadamente las estructuras y garantizar su disponibilidad cuando la situación lo requiera.

Finalmente, la mandataria subrayó la necesidad de una actuación articulada entre los diferentes niveles de gobiernos, a fin de mitigar los impactos en la población y la infraestructura.