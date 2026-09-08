Fenómeno El Niño: Cámara de Diputados debatirá la creación de una comisión especial en el Pleno

08/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

El presidente de la Cámara de Diputados, Óscar Reto, anuncia que, en acuerdo de portavoces y por consenso, se aprobó la conformación de una comisión especial sobre el fenómeno El Niño, que será sometida a debate este jueves 8 de septiembre en el Pleno de la Cámara de Diputados.

Acuerdo unánime y mociones parlamentarias para el seguimiento de la emergencia

El consenso alcanzado en la Junta de Portavoces marca un punto de inflexión en la agenda legislativa orientada a la gestión de riesgos de desastres en el país. La decisión permitirá articular los esfuerzos de las distintas bancadas para fiscalizar los recursos destinados a la infraestructura de contención y la respuesta institucional en las zonas vulnerables.

"Hemos llegado a un acuerdo por unanimidad tanto los partidos de oposición como del oficialismo. Ese acuerdo por unanimidad que es trabajar por los peruano, ha sido la conformación de una comisión especial por el Fenómeno El Niño, lo cual será sometido a debate", señaló Oscar Reto.

Para la sesión plenaria se han integrado diversas iniciativas formuladas por agrupaciones como Juntos por el Perú, Ahora Nación, Partido del Buen Gobierno y Renovación Popular. Las mociones presentadas plantean la creación de un órgano multipartidario enfocado en la verificación de campo, el control del gasto público y el monitoreo de los planes de prevención ejecutados por los tres niveles de gobierno.

Se reunirán a debatir. Fuente: X

Interpelaciones ministeriales y fijación de la semana de representación

La agenda del Pleno también contempla el ingreso de recursos de control político hacia el gabinete ministerial en materia de seguridad ciudadana. En ese sentido, se dará cuenta de la moción impulsada para la interpelación del ministro del Interior, César Astudillo Salcedo, a fin de que responda por el avance de las estrategias destinadas a combatir el crimen organizado.

De igual manera, los portavoces abordarán las solicitudes de invitación formal dirigidas al presidente del Consejo de Ministros y al titular de la cartera de Defensa. Ambos funcionarios deberán acudir junto al ministro del Interior al hemiciclo para informar detalladamente sobre las acciones operativas y la lucha contra la delincuencia a nivel nacional.

Finalmente, la Junta de Portavoces dejó fijado el cronograma para el trabajo de campo de los legisladores en sus respectivas jurisdicciones. Se aprobó de manera oficial que la semana de representación correspondiente al presente mes se llevará a cabo entre el lunes 21 y el viernes 25 de septiembre.

En ese sentido, Fenómeno El Niño se consolida como un eje prioritario en el debate parlamentario para asegurar una fiscalización rigurosa de las inversiones en prevención y mitigar el impacto del evento climático en las regiones más vulnerables.