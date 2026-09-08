Increíble hallazgo en Chan Chan: descubren plataforma funeraria con 38 individuos ocultos por más de 600 años

08/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio de Cultura presentó un nuevo hallazgo arqueológico en Chan Chan, ubicado en La Libertad, donde investigadores encontraron una plataforma funeraria en buen estado de conservación. El espacio contiene restos de 38 individuos de alto estatus, junto con ajuares y diversos artefactos que estuvieron ocultos durante más de 600 años.

Una plataforma con tres cámaras

El descubrimiento ocurrió en el conjunto amurallado Utzh An, antiguo Palacio Gran Chimú, durante las investigaciones y trabajos de conservación desarrollados por el Proyecto Especial Complejo Arqueológico Chan Chan. La estructura funeraria está formada por una cámara central y dos cámaras laterales.

La cámara central tiene 1,2 metros de ancho y cinco metros de fondo. Para ingresar se debe descender por una entrada que conduce hacia una escalinata de aproximadamente 2,5 metros. En ese espacio se encontraron restos humanos acompañados por distintas piezas arqueológicas elaboradas con concha y metal.

Objetos encontrados

Las dos cámaras laterales presentan dimensiones mayores, con 1,5 metros de ancho, ocho metros de largo y 3,5 metros de profundidad. Los investigadores encontraron diferencias entre ambas. Una no contenía restos óseos, pero sí registraba armas y emblemas elaborados en metal.

En la otra cámara se registraron hasta 20 individuos sepultados. Esta cifra se suma a otros 18 cuerpos encontrados dentro de la misma plataforma funeraria, alcanzando un total de 38 individuos. Los objetos asociados a los entierros permitieron establecer que pertenecían a sectores de alto estatus Chimú.

Entre los restos destaca un individuo cuyo tratamiento funerario presenta una disposición diferente a la registrada habitualmente en la sociedad Chimú. Su cuerpo fue colocado completamente extendido en el fondo de una cámara, mientras que los entierros Chimú conocidos suelen presentar posiciones flexionadas o flexionadas sentadas.

Objetos encontrados

Evidencias de la sociedad Chimú

El hallazgo forma parte de las investigaciones realizadas por el Ministerio de Cultura en Chan Chan, ciudad de barro ubicada en el distrito de Huanchaco, provincia de Trujillo. Los trabajos buscan conservar el complejo arqueológico y documentar nuevas evidencias relacionadas con la antigua sociedad Chimú.

La plataforma funeraria permaneció protegida durante más de 600 años y conserva diferentes elementos vinculados con los individuos sepultados. Entre ellos aparecen restos humanos, objetos de metal, armas, emblemas y piezas de concha, distribuidos dentro de las cámaras identificadas por los investigadores.

La información presentada por el Ministerio de Cultura permite conocer nuevos datos sobre las prácticas funerarias y los sectores de alto estatus de la sociedad Chimú. El descubrimiento se suma a otras investigaciones desarrolladas en Chan Chan, uno de los principales sitios arqueológicos de La Libertad.