Datos alojados en Perú: la pregunta que casi nadie hace al contratar un hosting

08/09/2026 / Exitosa Noticias / Publirreportaje

Cuando una empresa decide crear una página web, normalmente piensa en el dominio, el diseño, los correos corporativos y el precio del alojamiento. Sin embargo, hay una pregunta que muchas veces queda en segundo plano: ¿en qué país están físicamente los datos de mi web?

No es una cuestión exclusiva de grandes compañías. Una tienda online, un negocio familiar, un profesional independiente o una pequeña empresa pueden tener almacenados en sus servidores archivos, bases de datos, correos electrónicos y otra información que conviene saber dónde se encuentra.

En ese sentido, HostingPlus Perú es un ejemplo de proveedor que opera en el mercado peruano y que informa públicamente sobre la ubicación de parte de su infraestructura, sus planes y sus canales de atención. Conocer estos datos permite entender mejor qué se está contratando y, sobre todo, qué hay detrás de una simple tarifa de hosting.

¿Dónde están realmente los datos de una página web?

Una comparativa de hosting en Perú no debería limitarse a enfrentar precios o cantidad de almacenamiento. También resulta interesante revisar dónde se encuentran los servidores, quién opera el centro de datos y qué características tiene la infraestructura utilizada.

El hosting es, en términos sencillos, el servicio que permite almacenar los archivos y datos necesarios para que un sitio web pueda estar disponible en Internet. Pero contratar a una empresa peruana no significa necesariamente que los servidores estén dentro del país.

Un proveedor puede tener oficinas, atención comercial y facturación en Perú mientras que la infraestructura utilizada para determinados servicios se encuentra en otro territorio. También puede ocurrir que una misma empresa utilice diferentes centros de datos dependiendo del producto contratado.

Por eso, antes de contratar, conviene hacer unas preguntas muy concretas: ¿dónde se encuentra el datacenter?, ¿qué servicio se aloja allí?, ¿quién opera esa instalación? y, si se menciona una certificación, ¿quién la ha emitido?

La ubicación física puede ser relevante para negocios que necesitan mantener determinada información dentro del país por razones operativas, contractuales o de cumplimiento normativo.

Qué significa realmente que un datacenter sea Tier III

Aquí aparece una de las confusiones más habituales cuando se habla de infraestructura tecnológica.

Tier III no es simplemente una manera de decir que un centro de datos es moderno, rápido o seguro. El sistema Tier Classification System fue desarrollado por Uptime Institute y contempla cuatro niveles: Tier I, Tier II, Tier III y Tier IV.

En el caso de Tier III, uno de los conceptos fundamentales es la denominada concurrent maintainability. En términos sencillos, significa que determinados componentes de capacidad y rutas de distribución pueden ser sometidos a mantenimiento de forma planificada sin tener que interrumpir las operaciones del centro de datos.

Esto no significa que cualquier página web alojada allí sea automáticamente inmune a problemas o interrupciones. La clasificación describe características concretas de la infraestructura del centro de datos y no constituye una garantía absoluta sobre cada servicio que se aloje en él.

Y hay otro detalle importante: Tier III debe diferenciarse de una simple afirmación comercial sobre el nivel de una instalación.

¿Quién certifica un datacenter Tier III?

Uptime Institute es la organización responsable del sistema de clasificación Tier y de la certificación de instalaciones conforme a sus criterios.

Esto es importante porque la certificación Tier corresponde al datacenter o instalación, no a la empresa de hosting que comercializa servicios utilizando esa infraestructura.

Por tanto, decir que una compañía de hosting está "certificada Tier III" puede generar confusión si no se aclara qué instalación posee esa certificación.

La forma más precisa de plantearlo es identificar el centro de datos concreto y comprobar si esa instalación cuenta con una certificación emitida por una entidad reconocida.

La propia existencia de un nivel mencionado en una página comercial no es suficiente para que el usuario pueda comprobarlo. Si un proveedor afirma que trabaja con un datacenter Tier III, lo razonable es que pueda identificarse la instalación correspondiente y el organismo que realizó la certificación.

Tier III no significa que el proveedor tenga una certificación propia

Esta diferencia merece una explicación aparte porque es fácil mezclar conceptos.

Una empresa de hosting puede utilizar infraestructura ubicada en un datacenter que dispone de certificación Tier III. Eso no significa que la empresa de hosting haya recibido una "certificación Tier III" como organización.

La certificación se refiere a la instalación evaluada.

Por ejemplo, si un proveedor aloja páginas web de sus clientes en un centro de datos certificado, lo correcto sería explicar que los servidores o servicios utilizan una instalación que cuenta con determinada certificación, siempre que esa afirmación pueda comprobarse.

No sería correcto transformar esa característica de la infraestructura en una certificación atribuida directamente a la empresa de hosting.

Esta precisión también ayuda a interpretar otras certificaciones. No es lo mismo que una compañía tenga una determinada acreditación corporativa a que uno de los centros de datos donde alojar sus servidores disponga de una certificación concreta.

Cómo puede comprobarlo cualquier usuario

No hace falta ser administrador de sistemas para realizar una comprobación básica.

El primer paso consiste en localizar el nombre del datacenter y su ubicación. Después, hay que buscar información sobre esa instalación en la fuente de la entidad que supuestamente ha emitido la certificación.

Uptime Institute dispone de información sobre las certificaciones Tier y explica las diferentes modalidades de certificación relacionadas con el diseño, la instalación construida y la sostenibilidad operacional de los centros de datos.

Esta comprobación es especialmente útil cuando una página web utiliza expresiones como "Tier III", "Tier IV" u otros términos técnicos sin indicar quién certifica esa característica.

Una regla sencilla puede ser esta: si no se puede identificar quién certificó el nivel Tier, no debería presentarse simplemente como una certificación comprobada.

¿Qué ocurre con los proveedores que operan en Perú?

El mercado peruano cuenta con proveedores que ofrecen alojamiento web con infraestructura localizada en el país. Un ejemplo es HostingPlus, cuya información pública identifica a Hostingplus Datacenter S.A.C. con RUC 20611867108 y señala que determinados servicios de hosting web para Perú utilizan un datacenter ubicado en Lima.

La empresa indica públicamente que ese datacenter es Tier III certificado. Para un usuario interesado en contratar el servicio, lo recomendable es revisar también cuál es la instalación concreta a la que hace referencia esa afirmación y comprobar la certificación correspondiente.

HostingPlus publica además sus tarifas en soles. En su página comercial aparecen planes de hosting desde S/70 durante el primer año, aunque las condiciones y precios pueden variar según el plan elegido y las promociones disponibles.

La empresa también informa de soporte en español y atención desde Lima, un dato que puede ser relevante para negocios que prefieren tratar sus incidencias con un equipo ubicado en Perú.

Precio, ubicación y condiciones del servicio

El precio suele ser uno de los primeros elementos que se comparan al contratar un hosting, especialmente entre pequeños negocios y profesionales independientes.

Sin embargo, mirar únicamente la tarifa inicial puede ofrecer una imagen incompleta.

Hay que comprobar qué incluye el plan, cuánto cuesta después del periodo promocional, qué recursos están disponibles, cómo funcionan las copias de seguridad y dónde se aloja exactamente el servicio.

También es importante comprobar la moneda en la que se factura. Para una empresa peruana, contratar un servicio expresado directamente en soles puede facilitar la previsión del gasto y la gestión administrativa.

En el caso de HostingPlus, la compañía publica sus precios en soles y ofrece diferentes modalidades de alojamiento, incluyendo hosting web, VPS y servidores dedicados.

Pero la ubicación no tiene por qué ser la misma para todos los productos. La información pública del proveedor señala, por ejemplo, que determinados servidores dedicados pueden encontrarse en un datacenter situado en Tampa, Florida, mientras que el hosting web para Perú se asocia con infraestructura en Lima.

Esto demuestra algo que conviene tener presente: no basta con preguntar dónde trabaja una empresa; hay que preguntar dónde está alojado el producto concreto que se está contratando.

El soporte también forma parte de la decisión

Cuando una página web funciona correctamente, el soporte puede parecer poco importante. La situación cambia cuando aparece un problema con el correo, el dominio, el servidor o el acceso al sitio.

Para una empresa peruana, contar con atención desde el propio país puede resultar práctico, especialmente si necesita comunicarse en horario local o resolver cuestiones administrativas relacionadas con el servicio.

HostingPlus indica que cuenta con equipo de soporte en Lima y ofrece atención en español mediante diferentes canales.

Esto no significa que un proveedor local sea necesariamente la opción adecuada para todos los proyectos. Una empresa con visitantes de diferentes países puede necesitar una arquitectura distinta o servidores distribuidos en varias regiones.

La decisión debería depender de las necesidades reales del sitio web y de la información que el proveedor sea capaz de ofrecer de forma clara.

¿Y qué pasa con los reclamos?

Las referencias externas también pueden servir para completar la evaluación de un proveedor.

En su información corporativa, HostingPlus señala que no registra reclamos en la plataforma "Mira a Quién le Compras" de INDECOPI.

Este tipo de información puede resultar útil como un elemento más de contexto, pero conviene no convertirla en una garantía sobre la calidad técnica de un servicio. La ausencia de reclamos registrados en una plataforma concreta no permite, por sí sola, determinar aspectos como el rendimiento de los servidores, la disponibilidad de una web o la calidad de una configuración determinada.

Lo recomendable es considerar este dato junto con otros elementos verificables: condiciones contractuales, ubicación de los servidores, características del plan y canales de soporte.

Las preguntas que conviene hacer antes de contratar

Antes de pagar por un servicio de alojamiento web, una pequeña lista puede ayudar a evitar sorpresas:

¿En qué país se encuentra el datacenter que alojará mi servicio?

¿Qué instalación concreta utilizará mi plan?

¿Quién opera ese datacenter?

Si se menciona Tier III, ¿quién certificó la instalación?

¿La certificación puede comprobarse en una fuente independiente?

¿Dónde se almacenan las copias de seguridad?

¿El servicio se factura en soles?

¿Cuál es el precio después del primer periodo promocional?

¿Dónde está ubicado el equipo de soporte?

¿Qué sucede con los datos si decido cambiar de proveedor?

Son preguntas bastante sencillas y pueden revelar mucha más información que una lista extensa de características técnicas.

Saber dónde están los datos también es parte de contratar un hosting

Cuando se habla de alojamiento web, términos como almacenamiento, velocidad o precio suelen ocupar toda la atención. Pero conocer la ubicación física de los datos puede ser igual de importante, especialmente para empresas que quieren tener claro dónde se encuentra su información.

También conviene aprender a distinguir entre una clasificación Tier y una certificación verificable. Un datacenter puede tener una determinada clasificación, pero si se presenta como certificado debería ser posible identificar la entidad que realizó la certificación y la instalación a la que corresponde.

En el caso de los servicios de hosting disponibles en Perú, esta información permite comparar con mayor criterio y evitar que términos técnicos se conviertan simplemente en reclamos publicitarios.

Al final, contratar un hosting no consiste únicamente en encontrar un lugar donde guardar una página web. También implica saber dónde vive esa información, qué infraestructura la mantiene disponible y qué afirmaciones del proveedor pueden comprobarse antes de tomar una decisión.