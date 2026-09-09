Callao: atacan a balazos a chofer de Etmosa mientras abastecía combustible y sobrevive al atentado

09/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un conductor de la empresa de transporte Etmosa fue atacado a balazos mientras se encontraba abasteciendo de combustible en un grifo ubicado en la cuadra 15 de la avenida José Gálvez, en el distrito de La Perla, Callao. El chofer fue auxiliado y trasladado de emergencia a un hospital, donde logró sobrevivir al atentado y fue atendido por el personal de salud.

Balean bus de 'Etmosa' por tercera vez

Según informó la policía, el hecho ocurrió cuando la víctima se encontraba a punto de abastecer de combustible el vehículo. Según testigos, dos sujetos llegaron a bordo de motocicletas y, tras ubicar al conductor, se acercaron hasta el lugar para dispararle a quemarropa. Los delincuentes escaparon rápidamente luego de ejecutar el ataque.

El bus de Etmosa terminó con al menos cinco impactos de bala en el lado correspondiente a la ventana del conductor. En los alrededores también fueron encontrados al menos siete casquillos de bala, evidencia que será importante para las investigaciones que buscan determinar cómo ocurrió el atentado y quiénes estarían detrás del ataque.

Tras resultar herido, el conductor fue auxiliado y llevado de emergencia al hospital Daniel Alcides Carrión. De acuerdo con la información reportada desde la zona, logró sobrevivir al ataque; sin embargo, su estado de salud permanece reservado mientras continúa recibiendo atención médica.

La preocupación aumenta porque este sería el tercer ataque contra un chofer de Etmosa registrado en las últimas semanas. El atentado más reciente ocurrió el 19 de agosto, mientras que cinco días antes, el 14 de agosto, otro conductor de la misma empresa también fue atacado. Ambos hechos ocurrieron en esta zona de La Perla.

Las autoridades deberán determinar si estos atentados están relacionados y establecer el móvil de los ataques. A pocos metros del lugar existe una cámara de vigilancia del municipio de Bellavista, pero no se encontraba operativa. No obstante, establecimientos privados cuentan con cámaras de seguridad que podrían aportar imágenes para identificar a los responsables.

Otro ataque a conductor de Etmosa

Hace poco menos de un mes, un conductor de la empresa de transportes ETMOSA, identificado como Julio José Poleo Figueras (39), resultó herido de bala tras ser víctima de un ataque a mano armada ejecutado por presuntos sicarios en la cuadra 17 de la avenida José Gálvez, frente al hospital Alberto Sabogal Sologuren, en el Callao.

De acuerdo con las primeras investigaciones e informes recabados en la escena, el ataque se perpetró en una zona altamente transitada del Callao, a pocos metros del centro de salud. Los testigos señalaron que dos sujetos armados que se desplazaban a bordo de una motocicleta lineal alcanzaron a la unidad de transporte público y abrieron fuego directamente contra la cabina del conductor.

Es así que, los constantes ataques contra conductores de Etmosa evidencian el nivel de violencia que enfrentan los transportistas en el Callao. Estos hechos generan preocupación entre trabajadores y pasajeros, mientras las autoridades deben reforzar la seguridad, investigar los atentados y establecer medidas efectivas para evitar que nuevos ataques queden impunes.