André Bankoff responde a Rafael Cardozo tras comentarios sobre su matrimonio con 'Cachaza': "Dios los bendiga"

09/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Luego que se diera a conocer que, el pasado sábado 5 de septiembre se unieron en matrimonio André Bankoff y Carol Reali 'Cachaza', el esposo de la exchica reality le respondió a Rafael Cardozo por los comentarios que realizó tras enterarse de su compromiso.

André Bankoff le responde a Rafael Cardozo

El esposo de la exchica reality 'Cachaza', el actor André Bankoff se pronunció en redes sociales con un mensaje, luego de las declaraciones del modelo brasileño Rafael Cardozo sobre su reciente matrimonio con Carol Reali.

A través de un comentario en una publicación del medio de comunicación Infobae, que anuncia la reacción de Rafael Cardozo a su matrimonio, afirmando que un papel no garantiza nada, el actor que proviene de Brasil, André Bankoff respondió con un mensaje de agradecimiento.

"Gracias por todo cariño. Dios los bendiga siempre", comentó André Bankoff

Respuesta de André Bankoff a Rafael Cardozo

¿Que dijo Rafael Cardozo sobre el matrimonio de 'Cachaza' y André Bankoff?

Tras la publicación de la creadora de contenido, Carol Reali 'Cachaza' en las redes sociales, dando a conocer las primeras imágenes de su matrimonio el 5 de septiembre, su expareja Rafael Cardozo opinó al respecto afirmando que no quiere dar la bendición.

"Yo soy ex. Ex no tiene que opinar. No, no, no opino. Yo con mi novia y yo no quiero la bendición de su ex, no lo quiero. Entonces, yo tampoco le voy a dar mi bendición... Yo soy el ex. Pum, salta. No funcionó. Pum, ya está con otro y entonces punto. No opino, no deseo nada. Soy ex. Ex no opina", dijo Rafael Cardozo.

Rafael Cardozo sobre su relación con Carol Reali

Al ser cuestionado por la razón en su demora de proponerle matrimonio a 'Cachaza' tras mantener con ella una relación de 11 años, el exchico reality mencionó que un papel no garantiza nada.

"Así soy, soy lento. Y firmar un papel no garantiza nada. Mira, yo tuve una relación de 11 años y bien, no es que no funcionó, funcionó por 11 años. Entonces, tuve una relación bonita, pero ahora ya no tengo más ningún vínculo con ella", acotó.

Finalmente, André Bankoff, actual esposo de 'Cachaza' respondió a los comentarios del exchico reality Rafael Cardozo sobre su matrimonio con Carol Reali que se llevó a cabo el pasado sábado 5 de septiembre con un mensaje de agradecimiento en las redes sociales.