Junior Silva despide a su mascota tras 14 años juntos con desgarrador mensaje: "Hasta que nos volvamos a encontrar"

09/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Junior Silva está pasando por uno de esos momentos que parten el corazón. El actor despidió a Bronco, su mascota de 14 años, luego de varios días en los que contó a sus seguidores que su querido perrito estaba bastante delicado de salud. La partida de su fiel compañero lo dejó completamente afectado.

Junior Silva pidió apoyo por su perrito

En los últimos días, el exintegrante de Al fondo hay sitio había usado sus redes sociales para contar cómo se encontraba Bronco. El panorama no era nada alentador, pues su engreído había empezado a tener problemas para comer y apenas tomaba un poquito de agua.

Con bastante preocupación, Junior Silva pidió a sus seguidores que le mandaran buenas vibras a su mascota para que pudiera sentirse más tranquilo y, sobre todo, dejar de sentir dolor.

"Bronquito ya no tiene muchas ganas de comer y está tomando poquita agua. Les pediría oraciones para su recuperación, pero todos sabemos el momento en el que estamos. Solo les pido que le manden buena vibra para que ya no sienta dolor y pueda sentirse más tranquilo", escribió el actor.

Así, mientras esperaba que su compañero pudiera mejorar, Junior fue compartiendo con sus seguidores parte de este difícil momento. Sin embargo, horas después llegó la noticia que nadie quería recibir.

Junior Silva despide a su querido perrito

Junior Silva confirmó la muerte de Bronco a través de un nuevo video y dejó claro que la partida de su mascota le había pegado muy fuerte. Tras la publicación, sus seguidores y amigos no tardaron en enviarle mensajes de apoyo en este momento tan complicado.

El actor imaginó cómo habrían sido los últimos momentos de su querido perro y compartió una emotiva despedida, en la que habló de Bronco como su hijo y lo imaginó dejando atrás el dolor para reencontrarse con Leonardo, otro de sus compañeros.

"Hasta que la vida me vuelva a premiar con volverte a encontrar, aquí o en la otra vida. Te amo para siempre, mi amor", expresó Junior Silva en la descripción del video.

En su mensaje también contó la tierna escena que imaginó para despedirse de su mascota: "Hasta que un martes 8 de septiembre del 2026, a las 6:03, mi hijo se sacó el pañalito, comenzó a tener fuerza en las patitas y le dejó de doler el cuerpo".

"De pronto le salieron unas alitas y una aureola. Y dando un par de ladridos, empezó a volar a un lugar en donde su hermano Leonardo lo está esperando para poder volver a jugar juntos", añadió.

Finalmente, el exintegrante de Al fondo hay sitio agradeció a Bronco por todos los años que estuvieron juntos y reconoció que su corazón quedó destrozado tras su partida.

"Y aunque el corazón lo tengo destrozado, me aferraré a eso. Hoy te lloro y mañana también. Gracias por esta aventura... Me hiciste muy feliz. Te voy a recordar y querer siempre, mijito bello. Hasta que nos volvamos a encontrar", expresó.

Así, Junior Silva despidió a su mascota tras más de 14 años juntos. Luego de contar su delicado estado de salud, confirmó su muerte y le dedicó un desgarrador mensaje de despedida.