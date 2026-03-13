Congreso aprobó interpelar al ministro de Transportes y Comunicaciones: Aldo Prieto responderá el 19 de marzo

13/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Pleno del Congreso aprobó interpelar al ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto, por la problemática del viaducto Santa Rosa, Puente Santa Rosa y la Nueva Carretera Central.

Responderá pliego interpelatorio

La Moción de Orden del Día 21430/2025, propuesta la bancada del Bloque Democrático Popular, fue aceptada con 33 votos a favor, 39 votos en contra y 8 abstenciones, logrando citar al ministro con un tercio de votos de los legisladores hábiles.

El presidente encargo del Congreso, Fernando Rospigliosi, propuso citar a Prieto el jueves 19 de marzo a las 15:00 p. m., que fue aprobada con 48 votos a favor, 18 en contra y 4 abstenciones.

Por ello, Prieto deberá responder a un pliego de 22 preguntas y esclarecer las acciones adoptadas respecto a la problemática del viaducto Santa Rosa, Puente Santa Rosa y la Nueva Carretera Central. Además, deberá explicar por qué el 3 de febrero se decidió resolver el contrato de asistencia técnica con la empresa francesa EGIS, que era parte del acuerdo Gobierno a Gobierno con Francia.

La presentación se dará un día después de que la presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, acuda con el gabinete apara exponer la política general del Gobierno y solicitar el voto de confianza.

¿Qué pasó con EGIS?

En diálogo con Exitosa, Claudia Dávila Moscoso, directora ejecutiva de Provías Nacional, aclaró que se anuló el contrato con PMO Vías, mas no el acuerdo Gobierno a Gobierno con Francia. La razón sería, por un presunto caso de corrupción a nivel internacional de parte de una de las empresas que conforma la Oficial de Gestión de Proyecto (PMO Vías) conformado por dos empresas francesas, entre las que se encuentra EGIS Vías.

Detalló que en noviembre del 2025 recibieron un documento de Defensoría del Pueblo en el que piden revisar el contrato con PMO Vías.

"Comenzamos una investigación y esta empresa, tiene un acuerdo conciliatorio con la Fiscalía de París, en donde reconoce ese delito de cohecho activo, es decir, soborno a funcionarios", señaló.

Por ello, según indicó, se inhabilitó a EGIS por estas prácticas en diferentes países: India, Panamá, Gabón. En ese sentido, explicó que el contrato del Perú con el grupo tenía clausulas expresas anticorrupción, por lo que la resolución del contrato es válida.

"En donde se establecía que podíamos resolver de pleno derecho el contrato cuando se determinaran este tipo de hechos. Lo hemos hecho, ha sido difícil, ha sido una decisión muy pensada y trabajada por equipo técnico y también coordinada con otras instancias", indicó.

Es por este caso que el ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto, será interpelado el próximo jueves 19 de marzo para responder sobre la continuidad del viaducto Santa Rosa, Puente Santa Rosa y la Nueva Carretera Central y anulación del contrato con PMO Vías.