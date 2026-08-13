Gobierno de Keiko Fujimori declara de interés nacional la visita del papa León XIV al Perú en noviembre

13/08/2026 / Exitosa Noticias / Política

Durante una sesión ordinaria del Consejo de Ministros que estuvo encabezada por la presidenta de la república Keiko Fujimori, el Gobierno declaró de interés nacional la visita que realizará el papa León XIV al Perú del 11 al 17 de noviembre.

Gobierno declara visita de León XIV de interés nacional

La citada iniciativa fue propuesta por el Ministerio de Relaciones Exteriores y permitirá al Poder Ejecutivo adoptar las acciones necesarias parab garantizar la organización y seguridad durante la permanencia del Santo Padre en territorio peruano.

Vale destacar que entre estas acciones figuran brindar facilidades aduaneras para el ingreso de equipos, bienes y otros elementos que serán utilizados durante las actividades oficicales en las que participará Robert Prevost.

De igual manera, se determinó la conformación de una Comisión Extraordinaria de Alto Nivel que tendrá como función establecer las estrategias y medidas con el propósito de asegurar el adecuado desarrollo de esta histórica visita.

La cartera ministerial que lidera el canciller Carlos Espá será la encargada de tener la coordinación a nivel nacional ya asumirá la secretaría técnica, en tanto, otros ministerios tendrán que designar representantes para conformar, en función de las ciudades y actvidades que formen parte del itinerario del sumo pontífice.

Hay que mencionar que, tras finalizarse la visita del máximo representante de la Iglesia Católica, la comisión tendrá un plazo de 30 días para presentar un informe acerca de las acciones que se llevaron a cabo y cuáles fueron los resultados obtenidos.

¿Cuáles serán las ciudades que visitará el papa León XIV?

De acuerdo a la información oficial durante su estadía del 11 al 17 de noviembre en territorio peruano, el papa León XIV visitará Lima, Cusco, Pucallpa y Chiclayo. En estas se prevé que una gran afluencia de público se apersonará para poder participar de las actividades que realizará el sumo pontífice.

Al respecto, según las estimaciones durante la reciente sesión ordinaria, la presencia del papa León XIV movilizaría al menos a 700 mil personas en el país. En tal sentido, en la capital se proyecta la participación de al menos 350 mil personas, en territorio cusqueño entre 100 mil y 150 mil personas así como 75 mil tanto en Pucallpa como Chiclayo,

Es así que, durante el desarrollo de la reciente sesión ordinaria del Consejo de Ministros, que encabezó la presidenta de la república Keiko Fujimori, el Gobiernom declaró de interés nacional la próxima visita que realizará el papa León XIV que se encuentra programada desde el 11 al 17 de noviembre.