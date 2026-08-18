VES: capturan a 3 presuntos criminales vinculados al asesinato de chofer de Vipusa durante operativo policial

18/08/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

La Policía Nacional capturó a tres presuntos integrantes de una banda criminal que estarían implicados en el asesinato a balazos de un chofer de la empresa de transportes Vipusa, ocurrido mientras cubría su ruta en Villa El Salvador. El operativo se realizó durante la noche y permitió incautar armas, explosivos y celulares.

El despliegue estuvo a cargo de personal de la Dirincri, en coordinación con la Depincri de Villa El Salvador, en la intersección de las avenidas Separadora, Agro Industrial y César Vallejo. Los agentes intervinieron a tres personas que serían parte de la banda 'Los Cachorros NJ', vinculada a la organización criminal 'Los Mexicanos'.

Detenidos tienen antecedentes

Los detenidos fueron identificados como José Carlos Incha Uztigue Quiroz, alias 'Diablo'; Marco Joniel Zambrano Maldonado, alias 'Cachorro'; y Gabriel Alejandro Andrade Valera, alias 'Rata'. Según la información policial, entre los intervenidos hay un ciudadano peruano y dos ciudadanos venezolanos.

Durante el registro personal y del inmueble, los agentes encontraron teléfonos celulares que contenían mensajes y videos que estarían relacionados con ataques extorsivos. Según la Policía, estos materiales mostrarían acciones dirigidas no solo contra la empresa de transportes, sino también contra pequeños negocios del distrito, cuyos responsables habrían sido amenazados en nombre de 'Los Mexicanos'.

El teniente general Manuel Elías Lozada Morales explicó que los registros de las cámaras de seguridad serían una de las principales evidencias que vincularían a los intervenidos con el crimen del conductor de Vipusa.

"Los registros fílmicos coinciden con las características de un motocar que habría participado en este hecho. En la intervención tenemos un peruano detenido y dos extranjeros venezolanos. Estamos extrayendo los datos de los teléfonos que se han incautado y en las próximas horas estaríamos dando mayores resultados", explicó.

🔴🔵 VES: caen 3 presuntos criminales que estarían vinculados al asesinato de chofer de Vipusa.



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La Policía también informó que durante el operativo se incautó un arma de fuego y varios artefactos explosivos. Por ello, los tres detenidos serán sometidos a una prueba de absorción atómica para determinar si alguno realizó disparos recientemente. Asimismo, los agentes revisarán los equipos celulares incautados en busca de más evidencias.

Según las autoridades, los intervenidos cuentan con antecedentes por robo y otros delitos. En tanto, Lozada Morales señaló que el bus atacado no contaba con un policía encubierto del denominado plan Escudo, anunciado semanas atrás para enfrentar los ataques armados contra el transporte público.

Finalmente, el vehículo fue devuelto a la empresa Vipusa, mientras que los tres detenidos y el material incautado fueron trasladados a la Depincri de Villa El Salvador. Las investigaciones continuarán para determinar su responsabilidad en el asesinato y otros presuntos actos extorsivos.