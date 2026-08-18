Comas: sicarios disparan contra chofer de miniván y dejan nota extorsiva exigiendo pago de cupos

18/08/2026 / Exitosa Noticias / Policial

La violencia volvió a golpear al sector transporte en Lima Norte. Un chofer de una miniván informal fue atacado a balazos cuando se desplazaba por la avenida Túpac Amaru, a la altura del Hospital Nacional Sergio E. Bernales, en la zona de Collique, distrito de Comas.

Ataque armado contra el conductor

De acuerdo con información policial, el conductor fue interceptado por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta. Los presuntos sicarios se acercaron a la unidad y efectuaron hasta tres disparos antes de escapar rápidamente del lugar.

El ataque provocó que los vidrios de la miniván terminaran destrozados. Producto de ello, el conductor sufrió cortes y tuvo que ser trasladado de emergencia al Hospital Nacional Sergio E. Bernales para recibir atención médica.

Afortunadamente, las heridas no fueron de consideración. El transportista fue atendido y posteriormente dado de alta durante la madrugada, según el reporte difundido por el medio.

El hecho generó la intervención de agentes de la Comisaría de Collique, quienes acudieron al lugar para acordonar la zona y permitir que los peritos de criminalística recogieran evidencias que puedan ayudar a identificar a los responsables.

Sicarios dejaron amenaza contra colectiveros

Pero el ataque no habría sido un hecho aislado ni tendría únicamente como objetivo amedrentar al conductor. Antes de abandonar la zona, los delincuentes dejaron una nota extorsiva dirigida a los transportistas que cubren la ruta Collique-Puente Piedra.

En el mensaje se exigía el pago de cupos y se lanzaban amenazas contra los conductores que no cumplieran con las exigencias de los criminales. La misiva fue firmada por una organización que se autodenomina "Primer Comando de Lima".

"Minivanes de la ruta Collique a Puente Piedra, les saluda la organización "Primer Comando de Lima". Hoy mato a un chofer por no comunicarse y seguiré matando choferes si no se comunican...", señala el mensaje dejado tras el atentado.

La amenaza evidencia el nivel de violencia utilizado por las organizaciones dedicadas a la extorsión contra trabajadores del transporte. El ataque ocurrido en Comas se suma a otros episodios registrados recientemente en Lima, donde conductores y unidades de transporte han sido blanco de sujetos armados.

El ataque contra el chofer de la miniván en Comas vuelve a poner en evidencia la presión que ejercen las redes extorsivas sobre el transporte en Lima. La nota dejada por los agresores y las amenazas de nuevos asesinatos convierten el caso en un episodio que requiere una investigación exhaustiva. Las autoridades deberán identificar a los responsables y determinar si existe una estructura criminal detrás de los ataques para evitar que las amenazas contra los transportistas se conviertan en nuevos hechos de sangre.