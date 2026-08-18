Magaly Medina compara actitud de Curwen con la de Alejandra Baigorria: "Allá los que no quieren ver"

18/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Magaly Medina volvió a poner el nombre de Curwen y Alejandra Baigorria en el centro de la polémica durante Magaly TV, La Firme. La periodista cuestionó que el creador de contenido negara que su novia Carla Campos se estuviera besando con otro hombre y comparó su reacción con la de la empresaria.

Magaly Medina cuestiona a Curwen

La polémica comenzó en la edición del 17 de agosto de Magaly TV, La Firme, cuando el programa difundió imágenes de Carla Campos, pareja de Curwen, compartiendo con otro hombre durante la madrugada en una discoteca.

En el video presentado por el espacio de ATV, ambos aparecen muy cerca, abrazándose y bailando. Uno de los momentos que más llamó la atención fue aquel en el que, debido al ángulo de las imágenes, parecía producirse un beso entre ambos.

Tras la difusión del material, el equipo de Magaly Medina buscó a Curwen para conocer su versión. El creador de contenido negó que hubiera un beso en la boca y aseguró que el joven que aparece junto a Carla era su amigo.

La explicación no convenció a la conductora, quien decidió analizar la reacción de Curwen y cuestionar que descartara por completo una posible infidelidad.

"Ese chico llamado Curwen. Le hemos enseñado las imágenes a este muchacho y, al igual que Alejandra Baigorria, dice: 'No, no se está besando, no, no lo está saludando'", dijo Magaly.

La comparación no quedó ahí. La periodista recordó que, desde su perspectiva, las imágenes mostraban una cercanía que iba más allá de un simple encuentro entre amigos. "Pero allá los que no quieren ver y que son, pues, seguidores de la filosofía de Alejandra Baigorria. Me encanta", expresó entre ironías.

Curwen es comparado con Ale Baigorria

Magaly Medina continuó con su comentario y explicó por qué relacionó la reacción de Curwen con la de Alejandra Baigorria. Para la conductora, ambos tendrían en común una postura de negación frente a situaciones que, de acuerdo con lo que se observa en las imágenes, serían bastante claras.

"A veces, vivir en el oscurantismo es siempre mejor y negar lo evidente también. Pero las humillaciones públicas me parece que no deberían ser pasadas tan a la ligera o como si uno se tomara un vaso de agua", sostuvo.

Así, Magaly Medina comparó la actitud de Curwen con la de Alejandra Baigorria luego de que el creador de contenido negara que las imágenes de Carla Campos mostraran un beso.