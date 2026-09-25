Manny Manuel sorprende al revelar que salió con hombres casados que tenían esposas e hijos

25/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Manny Manuel vuelve a estar en el ojo público mientras promociona su próxima presentación en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. En una entrevista, el artista boricua dejó a varios en shock tras revelar que anduvo con hombres casados que que llevaban una doble vida y tenían esposas e hijos.

Manny Manuel estuvo con hombres casados

Manny Manuel se encuentra promocionando su próximo show en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot y, como parte de esta etapa, ha participado en distintas entrevistas para hablar de su presentación.

Sin embargo, una entrevista en un podcast terminó llamando especialmente la atención por una inesperada confesión del artista puertorriqueño.

Durante la entrevista, le preguntaron directamente si había tenido encuentros con hombres casados. El cantante respondió sin darle demasiadas vueltas y confirmó que sí, dejando claro que algunos de ellos llevaban una vida familiar mientras mantenían relaciones paralelas.

"Sí, dos a doble vida", respondió Manny Manuel cuando le consultaron por esos vínculos. La conversación continuó y el entrevistador le preguntó si se trataba de "jevitos" que eran casados, a lo que nuevamente respondió de manera afirmativa.

La revelación tomó todavía más fuerza cuando le preguntaron si había llegado incluso a sus casas. "Sí, llegué a su casa", contó el artista. Ante la consulta de si en esos lugares había familia, esposa e hijos, su respuesta fue contundente: "Todo".

¿Qué hace Manny Manuel cuando se cruza con ellos?

La conversación también llegó a un punto bastante particular cuando le preguntaron qué ocurría cuando se encontraba nuevamente con alguno de esos hombres casados con los que había tenido una relación, especialmente si estaban junto a sus esposas.

Manny Manuel reconoció que sí llegó a encontrarse con ellos en esas circunstancias, por lo que sabía perfectamente cómo manejar una situación tan incómoda. El cantante contó que, en esos momentos, tocaba disimular y actuar con total normalidad frente a la pareja.

"Hola, ¿qué tal? ¡Tanto tiempo! ¡Nena, estás bella! ¡Ay, es un muchacho, creciendo hasta tres!", fueron las palabras que Manny Manuel decía cuando se encontraba con las esposas de los hombres casados con los que había salido.

El artista también dejó claro que no buscaría generar un problema ni faltarles el respeto a las esposas. "Hay que disimular. Yo no le voy a faltar el respeto. Ya pasó, ya pasó", afirmó.

De esta manera, Manny Manuel sorprendió al hablar abiertamente sobre sus experiencias con hombres casados que tenían esposas e hijos y que, según relató, llevaban una doble vida.