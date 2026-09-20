Caso 'Mamanka': joven colombiana ratifica denuncia contra el escultor por presunto abuso sexual

20/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El caso que involucra al reconocido escultor peruano Luis Sifuentes, conocido en el medio artístico como 'Mamanka', ha sumado nuevas y escabrosas declaraciones. En entrevista con Exitosa, la joven de nacionalidad colombiana identificada como Valentina ratificó de manera contundente su denuncia penal contra el artista, revelando pasajes sobre cómo fue presuntamente captada y sometida a abusos desde que era una menor de edad.

Joven habría sido vendida en Medellín

Según el relato de la agraviada, los hechos se iniciaron en la ciudad de Medellín, cuando ella tenía apenas 14 años. Valentina afirmó públicamente haber sido literalmente vendida al denunciado por una suma aproximada de 60 000 pesos colombianos. La joven detalló que esta transacción fue orquestada por una mujer que ya conocía previamente a Sifuentes.

Este contacto directo se facilitó debido a que el escultor viajaba de manera constante a territorio colombiano para participar en diversas exposiciones, gozando de cierto reconocimiento dentro del circuito artístico local.

Una oferta engañosa

La propuesta inicial que motivó su traslado hacia la capital peruana fue una aparente oferta laboral. A la menor se le prometió que viajaría con Sifuentes para trabajar formalmente como asistente en su taller en Lima.

La denunciante señala que, en un principio, este acuerdo parecía cumplirse, ya que se le asignaron diversas tareas operativas. Sin embargo, la trágica sorpresa fue descubrir que su permanencia en el lugar incluía un crudo sometimiento sexual en su contra.

El drama personal de la víctima escaló drásticamente el año pasado. Renzo Monroy, abogado defensor de la denunciante, detalló durante la entrevista que Sifuentes decidió retirar intempestivamente a la joven de su taller y le impidió permanecer junto a la niña que ella había dado a luz. Fue precisamente a raíz de esta separación forzada que Valentina encontró el impulso para interponer la denuncia formal ante las autoridades peruanas.

🔴🔵 #EnDefensaDeLaVerdad 👩🏻‍⚖️ | En entrevista con Exitosa, Valentina Álvarez ratificó que fue víctima de trata y sometimiento sexual desde los 14 años por parte del escultor Luis "Mamanka" Sifuentes. Narró que fue captada en Medellín y que el artista pagó 60 000 pesos colombianos... pic.twitter.com/6jT1ClqPNj — Exitosa Noticias (@exitosape) September 20, 2026

Falta de respuesta de las autoridades

A pesar de la gravedad de los hechos relatados, la búsqueda de justicia enfrentó severos obstáculos burocráticos. El letrado aseguró que la denuncia original no obtuvo ningún tipo de respuesta o acción concreta por parte de las autoridades desde febrero de 2025, llegando incluso al extremo de ser archivada en el Séptimo Juzgado de Familia.

No obstante, la defensa técnica presentó una queja formal que permitió revertir esta presunta inacción. Actualmente, el proceso penal ha sidob de manera oficial gracias a la incorporación de un expediente más sólido que incluye nuevas pruebas documentales, declaraciones ampliadas y peritajes especializados que sustentan la acusación.

Todo esto ocurre mientras el imputado cumple una medida de impedimento de salida del país por 9 meses dictada recientemente por el Poder Judicial.

Mientras la Fiscalía avanza con las diligencias del caso, la denunciante permanece bajo la protección y asistencia especializada de la UDAVIT. Por su parte, el escultor ha rechazado tajantemente las acusaciones formuladas en su contra, negando de manera categórica haber trasladado a la joven desde Colombia cuando era menor de edad.