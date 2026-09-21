Pamela López minimiza a Pamela Franco y la tilda de clandestina': "No a cualquier se le dice señora"

21/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Pamela López ha vuelto a encender la polémica. Luego de lanzar unos dardos hacia Pamela Franco en una reciente entrevista, la aún esposa de Christian Cueva aseguró que no cualquier mujer merece el título de 'señora' y que ella sí se lo ha ganado por sacar adelante a sus hijos, rehacer su vida y sobreponerse a una difícil situación como fue su separación del padre de sus hijos.

Pamela López lanza dardo contra Pamela Franco

La exintegrante de 'La Granja VIP' está participando en el videoclip de un nuevo tema de una conocida agrupación de salsa llamado 'Señora' y aseguró que eso le trajo una gran experiencia. Ya casi se identifica con el tema por haberse sobrepuesto a las adversidades y salir adelante con sus cuatro hijos.

"Yo fui un ave fénix, de esas que resurgen de las cenizas. Para nadie es un secreto que me levanté del peor momento de mi vida. Hoy sigo aquí, tratando de salir adelante por mí y por mis hijos, que son mi motor y motivo", declaró a Trome.

En esa misma línea, indicó que la palabra 'señora' no es para cualquiera, asegurando que existen algunas mujeres que no lo merecen. "Hay clandestinas, migajeras, de todo en esta vida. Cuando me lo propusieron, lo tomé muy personal y me impactó, porque la letra dice mucho", agregó.

En ese momento, fue consultada sobre las mujeres que se meten en relaciones, y Pamela aseguró que ese tipo de mujeres siempre serán clandestinas. Posteriormente, fue consultada por Pamela Franco y su respuesta fue contundente: "No existe" , sentenció.

¿Por qué Pamela aún no se divorcia?

Durante la reciente emisión de Vale Todo, Kurt Villavicencio y Paty Lorena conversaron con Pamela López sobre diferentes temas de su vida, entre ellos su situación con Christian Cueva. Como era de esperarse, el estado de su divorcio no podía quedar fuera de la entrevista.

Cuando a Pamela López le preguntaron si el trámite se había quedado estancado, la influencer dejó en claro que las conversaciones entre ambas partes continúan. Eso sí, todavía hay varios asuntos que necesitan ser conversados antes de llegar a un acuerdo definitivo.

"Hay muchas cosas que no llegamos a un acuerdo. Hay muchos, muchos temas, muchos puntos que él quiere resolver a su, bueno, su, su, su staff, su flamante staff de abogados, quiere resolver a su manera", explicó.

De esta manera, Pamela López dejó clara su postura al hablar sobre el significado de ser considerada una 'señora' y recordar las dificultades que enfrentó tras su separación. Sus declaraciones volvieron a generar atención, especialmente por su respuesta al ser consultada directamente sobre Pamela Franco, a quien mencionó de manera contundente durante la entrevista.