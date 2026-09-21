Cristorata se defiende y niega haberse burlado del caso Liceo Naval: "Condené lo sucedido, todo está grabado"

21/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Cristorata respondió a las críticas que recibió tras la difusión de un fragmento de una transmisión en Kick, donde apareció junto a Brando Gallesi y Shaggy en una escena relacionada con la presunta agresión sexual a un estudiante del Liceo Naval Almirante Guise. El streamer rechazó las acusaciones y aseguró que su postura frente al caso fue distinta a la interpretada en redes.

¿Qué dijo Cristorata en medio de la polémica?

A través de sus redes sociales, Cristorata salió al frente de los cuestionamientos y sostuvo que nunca se burló de una víctima de abuso. Según explicó, las imágenes difundidas corresponden únicamente a un fragmento del streaming y, por ello, consideró que no reflejan de manera completa lo ocurrido durante la transmisión.

Asimismo, el creador de contenido afirmó que quienes observaron el directo completo pudieron conocer su posición frente a la denuncia. En ese sentido, señaló que condenó lo sucedido y manifestó su respaldo a que las autoridades investiguen el caso y establezcan las responsabilidades correspondientes.

"No se coman titulares. Yo jamás me burlaría de una víctima de abuso. El que vio el streaming completo sabe perfectamente cuál fue mi postura, condené lo sucedido y pedí que caiga todo el peso de la ley, todo está grabado ", expresó en redes sociales.

La aclaración se produjo luego de que el video comenzara a circular ampliamente en redes sociales, generando críticas hacia los tres streamers. En las imágenes, los creadores participaban en un reto dentro de un automóvil mientras estaban caracterizados como personajes de El Chavo del 8.

El caso al que hacen referencia las publicaciones corresponde a la denuncia presentada por la familia de un adolescente de 16 años. La presunta agresión habría ocurrido el 15 de septiembre dentro de un bus escolar, cuando los estudiantes regresaban de un campeonato de futsal.

Actor denuncia abusos en Liceo Naval

El actor Mario Cortijo publicó un video en redes sociales luego de conocerse la denuncia por una presunta agresión sexual contra un estudiante del Liceo Naval. En su mensaje, el actor contó que aquella situación lo llevó a recordar experiencias personales relacionadas con violencia sufrida durante su etapa escolar.

"Vengo a hablar como un sobreviviente del bullying. El bullying, especialmente en los colegios de San Borja, es algo que se respira todos los días y eso la gente lo tiene que saber. Todos los días hay casos de bullying y hay casos de violencia física, psicológica y sexual", denunció.

Es así que, mientras continúan las investigaciones sobre la presunta agresión ocurrida en el Liceo Naval Almirante Guise, el caso también ha generado reacciones en redes sociales. En ese contexto, Cristorata buscó aclarar su participación en la transmisión y marcar distancia de cualquier interpretación que lo vincule con una burla hacia el adolescente denunciante.