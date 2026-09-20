Ministerio de la Mujer condena asesinato de Susy Aponte y pide a Fiscalía esclarecer crimen

20/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables condenó el asesinato de Susy Aponte Polo, periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash, y pidió impulsar las investigaciones para esclarecer su muerte, ocurrida durante una actividad proselitista en Caraz, mientras siguen las diligencias para determinar responsabilidades.

MIMP pide esclarecer muerte de candidata

El pronunciamiento del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables se conoció después del asesinato de Susy Aponte Polo. La entidad expresó sus condolencias a la familia, además de solicitar que las autoridades actúen con diligencia durante la investigación fiscal del caso en Áncash.

Según el MIMP, la familia de Aponte cuenta con patrocinio particular. Pese a ello, el Programa Nacional Warmi Ñan solicitó a la Fiscalía impulsar las investigaciones y realizar diligencias para esclarecer las circunstancias de la muerte de la candidata regional en Áncash.

#Áncash | El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) condena el asesinato de Susy Aponte Polo, periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash, y expresa sus más sentidas condolencias a su familia y seres queridos.



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"El MIMP condena el asesinato de Susy Aponte Polo, periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash, y expresa sus más sentidas condolencias a su familia y seres queridos", anunció.

El ministerio señaló que su pedido busca contribuir al esclarecimiento del crimen mediante las actuaciones correspondientes. En ese sentido, exhortó a las autoridades competentes a desarrollar las diligencias necesarias para conocer cómo ocurrió la muerte de Aponte y establecer las responsabilidades que correspondan.

La entidad también destacó la condición de Aponte como una mujer que participaba activamente en la vida política. En su pronunciamiento, precisó que la periodista ejercía su derecho a postular a un cargo de elección popular dentro del proceso electoral de este año.

Investigación continúa tras ataque en Caraz

Susy Aponte fue asesinada el sábado 19 de septiembre, aproximadamente a las 12:40 pm, en la avenida Ramón Castilla, cerca del mercado de Caraz. La comunicadora realizaba una actividad proselitista cuando ocurrió el ataque con arma de fuego que terminó con su vida.

La Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaylas asumió la investigación y recalificó el delito como presunto sicariato. El Ministerio Público informó que realiza diligencias urgentes adicionales, entre ellas declaraciones de personas heridas, revisión de cámaras, pericias y la necropsia correspondiente al cuerpo.

🔴🔵🚨 #AHORA | En la región Áncash, la candidata al Gobierno Regional, Susy Aponte Polo, conocida como 'China Polo', fue acribillada en el interior del mercado de Caraz cuando se encontraba realizando actividades políticas.



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asta la mañana del domingo 20 de septiembre se habían informado dos detenidos en flagrancia por este caso. La investigación busca determinar la participación de los involucrados y establecer las responsabilidades correspondientes, mientras continúan las diligencias fiscales y policiales en Huaylas, Áncash.

El MIMP pidió que las autoridades actúen con diligencia para esclarecer el asesinato de Susy Aponte Polo. El caso permanece bajo investigación fiscal, mientras se desarrollan diligencias para determinar las circunstancias del ataque y las responsabilidades que correspondan por la muerte de la periodista.